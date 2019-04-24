Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твердый", "надежный", "непоколебимый".

От мужского имени Петр было образовано женское имя Петра (Пьетра, Пьера), а у славянских народов также можно встретить имена Петрана и Петрия. У имени Петр есть множество аналогов в различных странах.

Это имя носил христианский святой – апостол Петр, являющийся покровителем рыбаков и многих городов. Среди католиков этот святой считается первым папой Римским. Имя Петр дал ему Иисус, а само имя возникло от прозвища Кифа, которое на арамейском языке означает "камень". Для имени Петр будут указаны православные именины. Католические именины можно посмотреть у аналога имени Петр – Педро.

Обладатель имени Петр мужественный мужчина, хотя временами может вести себя очень авторитарно, с трудом скрывает свою эмоциональную природу. При этом он приятный, нежный, темпераментный и щедрый, сердечный человек. Образ, который Петр пытается донести до других, является правильным, показательным, с его точки зрения, ему нужно, чтобы им восхищались и признавали его достоинства. Для достижения этой цели он проявит всю свою непоколебимую волю, это будет одно из его высших устремлений, ради которого он будет готов сделать почти все.

Петр достаточно неплохой работник, но его работоспособность зависит от уровня мотивации и от его настроения. Обладатель этого имени обладает всеми необходимыми качествами организации, однако не всегда это удается ему хорошо. Он гордится и даже немного тщеславен, хотя остается обезоруживающе наивным. если его достижения в соответствии со своими целями совпадают, то из этого может выйти толк. Петр может показаться самонадеянным, эгоцентричным и вспыльчивым, хотя это еще не значит, что он станут менее застенчив. Этому мужчине лучше поручать различные дела, предварительно обговорив с ним все необходимые аспекты.

Было бы предпочтительно, чтобы у маленького Петра были братья или же сестры, чтобы родители поощряли их к участию в групповой деятельности, поскольку мальчик Петя может подумать, что мир вращается вокруг него. Это позволит ему узнать о себе побольше и проявить определенные таланты при участии в коллективной работе, что скажется в благоприятную сторону, так как не будет затронуто его чувство инициативы и желание быть лидером. Театральный кружок поможет мальчику развить его способности.

Петр ценит красоту, чистоту, различие и честность, имеет склонность к путешествиям и полету фантазии, любит общение. В сердечных делах он является идеалистом, имеет высокие ожидания от своего партнера. В семье он предпочитает доминировать и не ожидает от супруги, не меньше, чем беззаветную преданность. Он достаточно традиционный человек, не будет сломя голову следовать новым веяниям, предпочитает много раз подумать, прежде чем заняться чем-либо.

В профессиональном плане Петр предпочитает свободные профессии, такие, где он может максимально быть свободным и менее скованным какими-то рамками. ему подойдут административные должности, он может сделать карьеру в гостиничном и ресторанном бизнесе, юриспруденции, в тех областях, где нужно контактировать с людьми.

Поздравления

Нынче Петр наш отмечает именины,

Будь всегда веселым и счастливым,

Пускай удача в дверь к тебе стучится,

Пускай успех к тебе на крыльях мчится.

Будь здоров, не болей,

Никогда о прошлом не жалей,

Пускай дела у тебя, как по маслу идут,

Пусть неудачи в бессилье от тебя бегут.

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесет,

Пусть непременно тебе сегодня повезет.

Ах, почему так редко Ваше имя,

Все лучшее скрывается за ним.

И каждый может быть уверен,

Что на Петрах и держится весь мир.

Что Петром построено,

Годы не порушат.

Надежда и опора Вы нам,

С праздником, Петруша!

Петра поздравить мы хотим

С днем христианских именин.

Петр — переводится "скала".

Чтоб личность каменной была,

Чтоб во главе всех славных дел

Петр встал и в жизни преуспел!

Наш Петр — не царь, не Петр Первый,

Но он идет дорогой верной,

Своих достигнет он высот,

Когда его срок подойдет.

С днем именинным поздравляя,

Петру удач во всем желая,

Мы верим : Петр не подведет

И удивит еще народ!