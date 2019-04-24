Сегодня Великая среда: народные приметы и традиции

Новости Украины: Сегодня, 24 апреля, Православная церковь празднует третий день Страстной недели.

Страстная среда - время особых молитв и раздумий. В это время верующие вспомнят о великой жертвенности и подлой измене, о любви и ненависти, о добре и зле и о том, как каждый выбирает свой путь.

Великая среда в этом году наступит 24 апреля. Для каждого православного верующего, который всем сердцем любит Господа, это знаменательный день. В это время священнослужители призывают вспомнить о проповедях Христа, а еще о людях, которые были рядом с ним в конце его земного пути.

В Великую среду на храмовых богослужениях проводится параллель между грешницей, угодившей Господу, и близким другом, предавшим Его. Для празднования этого дня есть молитвенный порядок, который читает каждый православный перед походом в церковь для исповеди.

Великая среда – рубеж Страстной седмицы, отделяющий дни Христовой мудрости от начала Его страданий. В праздник стоит посетить церковное богослужение. При этом день считается хорошей возможностью для тех, кто хочет исповедаться.

На Великую среду заготавливали пасхальные яйца. Считается, что яйца, подготовленные к Пасхе в этот день, пробудут свежими дольше. Однако не стоит забывать и о том, что все еще действует Великий пост – его самая строгая неделя последняя перед праздником Воскресения Господнего, то есть текущая.

Из дома принято убирать весь оставшийся мусор. Следующие несколько дней любая работа будет находиться под большим запретом, поэтому в Великую среду занимались небольшими домашними заботами. По народной примете, если в этот день почистить что-то в доме – это принесет его жителям согласие и гармонию.

В течение Страстной недели запрещено сверх меры веселиться и проявлять негативные качества – нельзя вступать в ссоры или отказывать в помощи.

Приметы Страстной среды:

Злость, бесчестность, дурные помыслы в такой день обернутся против грешника, лишив его поддержки Свыше.

Заготовленные в среду пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.

Если на улице все еще лежит снег, его можно собрать, растопить и полить этой водой все домашние цветы, чтобы сохранить их красоту и здоровье.

Веточки вербы, оставленные с Вербного воскресенья, станут оберегом для всей семьи. Их желательно поставить рядом с иконостасом.

В среду непременно нужно что-то протереть, соскоблить, почистить - это принесет мир и гармонию в дом.

Если умыться ледяной проточной водой, то уйдут все невзгоды. Разумеется, необходимо сопроводить этот ритуал специальными молитвами.