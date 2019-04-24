Пасхальные традиции: как правильно подготовиться

Новости Украины: Из года в год нам передаются традиции, связанные с празднованием Пасхи. Но большинство из них забыто или не растолковано.

А ведь именно давние обычаи помогут зарядить весь следующий год на положительные эмоции и удачу. В Украине в каждом из регионов есть свои уникальные традиции, которые помогают защитить дом от зла, привлечь богатство и поддерживать здоровый дух каждого члена семьи.

В последнюю неделю поста, которую еще называют Седьмой или Страстной, следует придерживаться строгих правил поведения: не злиться и не ссориться, стараться спокойно решать все проблемы, а дом необходимо очистить от лишних вещей, сделать пожертвование, ходить в церковь. Все это носит и символический характер, поскольку в первую очередь мы очищаем дом и душу от грязи и всего, что уже не используется, а только лежит грузом.

Четверг - самый ответственный в этом плане день. В народе его называют Чистым. До восхода солнца следует умыться водой, настоянной на освященной вербной лозе. Ею должен умыться каждый член семьи, ведь считается, что она в этот день самая чистая, а ее сила способна придать коже здоровья. После воду выливали в сад под дерево, там, где люди не ходят. И начиналась генеральная уборка. Традиционно люди стриглись в этот день, а волосы закапывали по тому же принципу, чтобы люди не топтались. После всего люди молились, и этим очищали уже душу от накопленных грехов и обид.

Хозяйка в этот день должна заготовить специальную соль: завернуть ее в тканевые отрезок и поместить в печь, пока ткань не сгорит. Поскольку в квартирных условиях подобные ритуалы совершать опасно, можно просто взять немного соли и прогреть ее в духовке. А потом собрать в емкость и не забыть взять ее с собой, когда придет время святить пасху и кулич. В народе эта соль защищает дом от злых людей, ее добавляют в блюда, чтобы родные не болели, и хранят возле икон весь год.

Страстная Пятница должна должна быть самой спокойной: никакой громкой музыки, злых разговоров и скандалов. В некоторых регионах страны священники не рекомендуют делать что-либо по дому, а только молиться и приводить в порядок свои мысли. Но чаще всего хозяйки стараются подготовиться к предстоящей Пасхе, и пекут куличи. Кстати, по тому, какими они выйдут, судят, каким будет год в семье. Главное, чтобы выпечка не подгорела и не осела. Если кулич выдался пышным и не потрескался, то и будущий год будет богат и мирен.

В субботу дети с родителями вместе занимались подготовкой к празднику. В луковой шелухе отваривали яйца, а потом раскрашивали их. Красный оттенок от отвара символизирует кровь Христа, которой он искупил грехи народа. После завершения приготовлений семья отправлялась в церковь. Сегодня не все соблюдают последнее правило, но хотя бы попасть на вечернюю службу и помолиться в церкви стоит каждому. Говорят, что в полночь, когда священник совершает обход, можно узнать, кто из присутствующих занимается запрещенной магией. Так, если увидите, что кто-нибудь из людей схватиться за подол рясы священнослужителя во время завершающего круга и входа в церковь, значит, с этим человеком лучше дела не иметь. Поэтому те, кто был рядом со священником, старался смотреть в оба, дабы предупредить подобные попытки прикоснуться к святому.

В ночь на Пасху не принято спать. Маленькие дети, конечно, не смогут удержаться, а вот взрослые обязаны придерживаться этой традиции. В идеале, всю ночь нужно быть в церкви. Но сегодня многие используют современные технологии, и наблюдают за службой по телевизору. С четырех утра уже можно идти святить пасхальную корзинку. По пути к церкви и обратно она должна быть прикрыта вышитым рушником. В кулич нужно вставить свечку, которая осталась с Вербной недели. После освящения ее огонь нужно успеть занести в дом, и тогда весь год он будет наполнен теплом и уютом. Пасхальная свеча должна весь год находиться в доме, поскольку считается, что она защищает от воров, сглаза и злых сил. Поэтому не забудьте во время праздничной службы взять несколько свечек, чтобы их хватило на весь год.

Нужно помнить, что куличи нельзя есть до того, как наступит Пасха. А утренняя трапеза начинается именно с его кусочка. И только потом родня приступает за другие блюда. Скорлупу и остатки еды не выбрасываются, а сжигаются или закапываются в землю, на том месте, где не ходят люди. В украинской культуре этот принцип используется, как видите, часто. И начиная с понедельника люди могут ходить в гости друг к другу, дарить писанки и куличи, а последующие 40 дней приветствоваться словами "Христос Воскрес! - Воистину Воскрес!".