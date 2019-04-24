Скачать
Среда, 24.04.2019
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Епифаний: Более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии

Епифаний: Более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии
11:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zn.ua

Новости Украины: Митрополит Епифаний отметил, что в Украине капеланство планируют ввести на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

На сегодняшний день уже более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии. Об этом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал после освящения тысячи куличей для украинских военнослужащих в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, сообщает пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви.

"На сегодняшний день мы имеем уже более ста капелланов, которые официально находятся в украинской армии и духовно занимаются нашими военнослужащими. Перед глазами смерти нет неверующих, практически каждый военнослужащий нуждается в этом духовном общении со священнослужителем-капелланом", - сказал Митрополит.

Он отметил, что в Украине капеланство планируют ввести на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

"Сейчас разработан соответствующий законопроект. Надеемся, Верховная Рада его поддержит и удастся обеспечить капелланам определенный уровень социальной защиты", - добавил Епифаний.

Митрополит Епифаний впервые провел службу на языке жестов

Отмечается, что от Православной церкви Украины на Востоке Украины задействованы около 600 капелланов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Украинская армия, Капеллан, ПЦУ, Митрополит Епифаний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
02 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
03 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
04 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине выросло промышленное производство
В Украине выросло промышленное производство
Российское дело: Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь