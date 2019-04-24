Епифаний: Более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии

Новости Украины: Митрополит Епифаний отметил, что в Украине капеланство планируют ввести на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

На сегодняшний день уже более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии. Об этом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал после освящения тысячи куличей для украинских военнослужащих в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, сообщает пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви.

"На сегодняшний день мы имеем уже более ста капелланов, которые официально находятся в украинской армии и духовно занимаются нашими военнослужащими. Перед глазами смерти нет неверующих, практически каждый военнослужащий нуждается в этом духовном общении со священнослужителем-капелланом", - сказал Митрополит.

Он отметил, что в Украине капеланство планируют ввести на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

"Сейчас разработан соответствующий законопроект. Надеемся, Верховная Рада его поддержит и удастся обеспечить капелланам определенный уровень социальной защиты", - добавил Епифаний.

Отмечается, что от Православной церкви Украины на Востоке Украины задействованы около 600 капелланов.