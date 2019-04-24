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Желающим работать на селе абитуриентам будет проще поступить на бюджет

Желающим работать на селе абитуриентам будет проще поступить на бюджет
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Абитуриентам медицинских и педагогических вузов облегчат вступление за отработку в будущем по специальности на селе.

Поступающим в медицинские и педагогические вузы предлагают первоочередное поступление на бюджет за отработку в сельской местности по специальности.

Об этом на заседании Кабинета министров сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает кореспондент.

"С 2019 года начнет работать механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Если они будут заключать такой контракт, их результат (конкурсный балл) будет доумножаться на коэффициент 1,05, что дает более высокие шансы для поступления на бюджет", - сказала Гриневич.

Кроме этого, по ее словам, в этом году сохраняются другие коэффициенты для поступления на бюджет: сельский - 1,02, отраслевой - 1,02, региональный - 1,04.

Гриневич также сообщила, что с этого года вводится минимальный конкурсный балл для поступления на ряд специальностей.

"В этом году введен минимальный общий конкурсный балл 130 для поступления на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право", "Фармация", "Промышленная фармация", - сказала Гриневич.

Для поступления на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" сохраняется требование минимального балла в 150.

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Абитуриенты, Кабмин, Минобразования, Обучение, Лилия Гриневич, Поступление, Сельская местность.
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