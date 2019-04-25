Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского

Охотники знали, что сегодня точно выходят из берлог медведи. Также 25 апреля можно было охотиться на зайцев. Говорили: "Земле в этот день, как в бане париться".
В православной церкви 25 апреля почитается память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком из-за погоды, поскольку, как говорили, солнце парит в этот день. Вообще же, Василия проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии. Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим "пастырем Христова стада". В то время, когда в обществе господствовала иконоборческая деятельность, Василий заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их нужно было уничтожить. Из-за этого он претерпел большое количество мучений и гонений, испытал нищету и голод. 25 апреля Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.
В народе говорили, что в день Василия Парийского нужно обязательно заговорить воду, чтобы потом пить ее и укреплять здоровье. Считали, что такой водой нужно умываться по средам.
Народные приметы
Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо
Теплый день 25 апреля – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало
Говорят, "на Василия земля парится, как старуха в бане", а услужливые зайцы бегают по полям, собирая коренья да травки разные, чтобы в "парной" подуховитее было.
Снега больше нет – зима больше не воротится, и заморозков не будет
Верба зацвела – верная примета к тому, что скоро будет потепление
Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным
Вода разливается уже второй раз, причем, намного больше, чем в первый – примета того, что поздний посев уродится хорошо
Ива 25 апреля распушилась – зиме конец, и впереди только весенние дни
Практически не видно чибисов – настоящее половодье начнется только в ближайшие дни.