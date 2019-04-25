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Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского
Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского

Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского

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Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Считается, что в этот день солнышко землю парит. Если это действительно так, то год будет плодородным.

Охотники знали, что сегодня точно выходят из берлог медведи. Также 25 апреля можно было охотиться на зайцев. Говорили: "Земле в этот день, как в бане париться".

В православной церкви 25 апреля почитается память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком из-за погоды, поскольку, как говорили, солнце парит в этот день. Вообще же, Василия проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии. Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим "пастырем Христова стада". В то время, когда в обществе господствовала иконоборческая деятельность, Василий заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их нужно было уничтожить. Из-за этого он претерпел большое количество мучений и гонений, испытал нищету и голод. 25 апреля Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

В народе говорили, что в день Василия Парийского нужно обязательно заговорить воду, чтобы потом пить ее и укреплять здоровье. Считали, что такой водой нужно умываться по средам.

Народные приметы

Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо

Теплый день 25 апреля – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало

Говорят, "на Василия земля парится, как старуха в бане", а услужливые зайцы бегают по полям, собирая коренья да травки разные, чтобы в "парной" подуховитее было.

Снега больше нет – зима больше не воротится, и заморозков не будет

Верба зацвела – верная примета к тому, что скоро будет потепление

Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным

Знаменательные события в истории: 25 апреля 2019 года

Вода разливается уже второй раз, причем, намного больше, чем в первый – примета того, что поздний посев уродится хорошо

Ива 25 апреля распушилась – зиме конец, и впереди только весенние дни

Практически не видно чибисов – настоящее половодье начнется только в ближайшие дни.

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