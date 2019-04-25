День ангела Василия: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Василий означает "царственный", "царский", также переводят как "царь".

Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Это имя появилось со времен персидских войн и имело поначалу значение "правитель, персидский царь, князь".

В Англии распространена форма Бэзил, во Франции – Базиль. В Испании Василия будут звать Басилио, Басиль, в Португалии – Базилиу, в Германии – Базилиус, Базиль, в Румынии – Василие, в Греции – Василиос, Василис, Василас, в Финляндии – Паси. От имени Василий образованы женские имена Василиса (Василисса), Василида, Василина, Василика, имеющие значение "царица", "царственная".

Василий известен всем как активный, общительный мужчина, наделенный развитым интеллектом и очень чувствительный к мнению окружающих. Вася всегда и во всем проявляет себя как интеллигентный и умный человек. Только он может решить одновременно больше десятка вопросов.

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

Василий – человек, тонко чувствующий природу. Он властен и силен, хорошо знает себе цену. В своем стремлении к совершенству мужчина никогда не унывает, а его рвение иногда перерастает в упрямство. Васю нельзя назвать семейным человеком. Он не особо привязан к своим близким, не вмешивается в их судьбу. Любые бытовые неудобства Василий принимает безропотно, без жалоб на свою судьбу. С родственниками жены общается ровно, к тестю относится лучше, чем к теще.

Открытость и оптимистичность Василия притягивают к нему людей. Он доброжелательный человек, поэтому окружающим с ним приятно и легко общаться. Давления на свою точку зрения Василий не потерпит ни от кого, ни от друзей, ни от родных. Но его способность находить золотую середину, позволяет ему избегать конфликтов и ссор, не смотря на то, что Василий превосходный спорщик, готовый предоставить сотни весомых аргументов в пользу своей точки зрения.

Будущую профессию Василий выбирает очень тщательно. Как правило, мужчина имеет склонность к изобретательской и руководящей деятельности. Однако стремление делать все самостоятельно несколько мешает ему руководить. Предпринимательская деятельность удается Василию еще меньше. Он не инициативен, не склонен ломать традиции, избегает крутых поворотов.

Поздравления

Василий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днём ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несёт на блюдце,

Здоровья хватит на года.

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Василий – царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

Василий царственный – так будь как царь вселенной,

Все свои планы ты в реальность воплоти,

Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,

Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.

Пусть в именины вечер будет славный,

Гостей в свой дом уютный позови,

Желаю быть тебе счастливым в главном,

Пусть будет счастье в личной жизни и в любви.

С тебя сегодня хоть пиши картину,

Сияешь весь как тульский самовар,

Я вспомнил Вася, что ты нынче именины

Свои отметишь нынче, это Божий дар.

Ведь в этот день дом ангел посещает,

Поверь, что этот вовсе не пустяк,

Он свои крылья над тобою распускает,

Ведь без защиты жить нельзя никак.

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Пришла пора тебя, Василий, поздравлять,

Ведь нынче праздник у тебя – день именин.

Все лучшее тебе желаю взять.

От этой жизни Богом будь храним.

Пусть ангел даст свою защиту

От бед, невзгод, от черной зависти и зла,

Пусть двери дома для добра будут открыты

Чтобы в нем было много света и тепла.