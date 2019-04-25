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Сегодня Чистый четверг: приметы и что нельзя делать

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Сегодня Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
08:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Это один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи 2019.

У христиан восточного обряда сегодня - один из важнейших дней Страстной недели - Великий, или, как его еще называют, Чистый четверг.

По преданию, именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

Важным атрибутом этого дня является уборка дома. В Чистый четверг стоит начать и генеральную уборку дома, стирку вещей, уход за приусадебным участком, если он у вас есть. Само название дня "Чистый четверг" подразумевает не только очищение тела, но и наведение порядка в своем жилище. Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.

Что нельзя делать в Чистый четверг

  • Слушать службу в церкви нельзя сидя.
  • Чтобы в доме всегда царил мир и покой, свеча, которая была зажжена в церкви, должна гореть до самого дома и не потухнуть.
  • До службы в церкви нельзя ничего пить, есть и делать.
  • В Чистый четверг из дому ничего нельзя давать.
  • Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье.
  • Нельзя приступать к приготовлению блюд к праздничному столу до тех пор, пока в доме не будет наведен полный порядок.
  • Если соблюдать все обычаи и приметы, то до следующего Чистого четверга в доме все будет ладиться.

Приметы в Чистый четверг для девушек

  • Утром в Чистый четверг нужно выглянуть в окно и если там девушка увидит молодого парня, то в этом году она пойдет под венец.
  • Девушка, которая долгое время не может выйти замуж в Чистый четверг должна умыть и вытереться полотенцем.
  • На Пасху вместе с праздничным куличом и яйцами полотенце нужно подать как милостыню. Такой ритуал слил девушке быстрое замужество.
  • Умывания водой, настоянной на серебре, обещают не только здоровье, но и красоту.

Если в этот день посетить парикмахера, то волосы станут не только быстро расти, но и будут выглядеть красивыми и здоровыми.

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