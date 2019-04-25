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Полиция переходят на усиленный режим работы

Полиция переходят на усиленный режим работы
09:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Правоохранители усилят патрулирование на пасхальные и майские праздники.

На обеспечение общественной безопасности на пасхальные и майские праздники будет задействовано достаточное количество правоохранителей, в частности, полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Во время празднования Пасхи, майских праздников очень важна превенция, важная работа полиции, Нацгвардии, взрывотехников и организация службы на границе. Серьезного внимания требует 2 мая в Одессе, а также 8 и 9 мая, это меры по большим количеством граждан, во время которых мы должны выполнить свою работу не хуже, чем во время выборов", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, в ближайшее время ожидается ряд масштабных мероприятий, которые потребуют надлежащей внимания и слаженной работы правоохранителей.

"В период нынешней кампании в органы и подразделений полиции поступило более 11 тыс. Соответствующих обращений. Нами не допущено снижение качества и эффективности выполнения задач по противодействию преступности. Однако, напоминаю, что впереди у нас новые испытания - мы должны гарантировать безопасность наших граждан в ходе пасхальных и майских праздников", - сказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

Кроме того, по словам, А.Фацевича, патрульная полиция будет проводить усиленные меры по соблюдению правил дорожного движения на автодорогах и будут организованы проверки перевозчиков.

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В свою очередь, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров отметил, что на майские и пасхальные праздники "предусмотрено выделение личного состава в местах концентрации усилий для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка в необходимом количестве".

Вместе с тем, Государственная пограничная служба Украины продолжит охранять границу по усиленному варианту.

"Пророссийски байкеры, въезд которым запрещен в Украину, в канун 8-9 мая, могут попробовать попасть на территорию нашего государства. Замечу, что наши пограничники ориентированы по отношению к ним", - сказал первый заместитель председателя Госпогранслужбы Юрий Гресько.

Он также отметил, что проблем по обеспечению пропускной способности пунктов пропуска въезда-выезда нет.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что во всех регионах организованы мероприятия по усилению пожарной и техногенной безопасности.

"Проводятся проверки пожарной безопасности культовых сооружений. В период с 27 по 2 мая и 9 и 10 личный состав будет переведен на усиленный режим несения службы - 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники, в том числе 9 воздушных судов будут привлечение на дежурствах", - сказал он.

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Полиция, Правоохранители, Майские праздники, Пасхальные праздники.
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