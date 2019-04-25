Глава представительства ЕС: Я не вижу каких либо угроз для безвизового режима

Новости Украины: Хьюг Мингарелли не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной и подчеркнул, что новому руководству необходимо продолжить реформы.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной в связи с избранием нового президента страны. Об этом Мингарелли сообщил в ходе конференции Европейской Бизнес Ассоциации об ожиданиях бизнеса от нового президента Украины.

"Я не вижу каких либо угроз для безвизового режима", - сказал Мингарелли.

В то же время он подчеркнул, что новому руководству необходимо продолжить реформы, которые осуществлялись последние 4 года, сохранить макрофинансовую стабильность, усилить антикоррупционную деятельность.