Опрос: Почти половина жителей ОРДЛО готовы согласиться на мир на любых условиях

Новости Украины: 48% жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей готовы на мир любой ценой.

48% жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей готовы на мир любой ценой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и представленные на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил аналитик Фонда, руководитель Центра исследований проблем РФ Национального института стратегических исследований Петр Бурковский, отношение граждан, опрошенных на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, к возможным путям возобновления мира практически не отличается от мнения респондентов, которые были ранее опрошенные на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

По его словам, 48% жителей оккупированных территорий готовы на мир любой ценой (46% на подконтрольном Донбассе), но 40% считают, что не любые компромиссы приемлемы (на подконтрольном Донбассе 34%), силовой вариант поддерживает абсолютное меньшинство - 6% опрошенных на КПВВ (10% на подконтрольном Донбассе). Остальные 6% не определились.

"Так же относительное большинство (42% опрошенных на КВПП и 48% опрошенных в регионе) поддерживает восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, контролируемых Украиной, как главное решение, что приблизит мир. И только 23% (как и 24% в целом в регионе) считают, что предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах Украины ускорит мирное разрешение конфликта, тогда как 16% (18% в целом на подконтрольном Донбассе) ожидают усиления международных санкций, давления международных структур на Россию", - добавил эксперт.

Опрос проводился с 4 по 23 марта среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях - "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорск", "Станица Луганская".