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Четверг, 25.04.2019
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Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

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Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
19:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Страстная пятница (также Великая или Святая) - согласно христианскому вероучению - день распятия Христа.

Для верующих это самый скорбный день Страстной (Великой) недели. Почему Страстная пятница так называется и что означает этот день для христиан - читайте в материале.

Почему Страстная пятница так называется?

Страстная пятница (лат. Dies Passionis Domini) - строгий день Страстной недели. Пасха 2019 приходится на 28 апреля, а Страстная пятница, соответственно, на 26 апреля - последнюю пятницу Великого поста и за два дня перед Пасхой. Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятие Его с креста и погребение.

Страстная пятница получила свое название от выражения "Страсти Христовы". Своей мученической смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая все грехи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус был осужден на казнь, совершил крестный путь на Голгофу, где был распят. В этот день закончилась земная жизнь Спасителя.

Распятие было позорной казнью. Такой смертью казнили: разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страшную жажду. По традиции, царь отпускал одного из заключенных по просьбе народа. Понтий Пилат предложил народу выбрать одного преступника, чтобы дарить ему спасение. Старейшины уговорили толпу просить Варавву, а не Иисуса. После его физической смерти, Иосиф Аримафейский (иудейский старейшина, в гробнице которого был похоронен Иисус Христос) и Никодим попросили у Пилата разрешения забрать тело Иисуса. Они завернули его в плащаницу и положили в пещеру.

Когда Иисуса распинали, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, которые чествовали его. Во время страданий Спасителя на Голгофе произошло знамение. С того часа, как Спаситель был распят, солнце померкло и наступила тьма, которая продолжалась до самой смерти Спасителя.

В Евангелии от Иоанна сказано: "Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную".

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В Великую пятницу Божественная литургия НЕ совершается, вместо читается Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня отправляется вечерня с чином выноса плащаницы. Вечером в Великую пятницу в храмах совершается утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы.

Великая Пятница - день строгого поста. Существует традиция не есть в Великую пятницу до окончания чина выноса плащаницы, а затем принимать только хлеб и воду.

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Церковный праздник, Пасха 2019, Праздники в апреле, Страстная пятница 2019, Dies Passionis Domini, 26 апреля 2019.
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