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ЮНЕСКО должна осмотреть состояние крымского Ханского дворца

ЮНЕСКО должна осмотреть состояние крымского Ханского дворца
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Евгений Нищук: ЮНЕСКО должна проверить состояние Ханского дворца.

Украина ждет мониторинговую миссию ЮНЕСКО, которая проверит состояние Ханского дворца в аннексированном крымском Бахчисарае.

Об этом министр культуры Евгений Нищук заявил в эфире Радио Свобода.

Так называемые реставрационные работы, которые осуществляет оккупационная власть относительно архитектурного памятника, министр назвал "грубым уничтожением ханского дворца".

"Сейчас мы ждем мониторинговую миссию, которая только и может нам помочь, потому что мы прямого доступа (в Крыму – ред.) не имеем. Мои личные переговоры с правительством и министром культуры Турции, который присоединяется этих процессов; с 8 по 12 число у нас непосредственно в Киеве будут представители ЮНЕСКО, с которыми мы как раз должны наработать параметры того, каким образом они будут осуществлять миссию и относительно Ханского дворца, и в отношении Херсонеса, где также осуществляется черная археология, незаконные раскопки, где начинается строительство в заповеднике Херсонеса", – сказал Нищук.

Он добавил, что проверки состояние этих памятников Украина может только с помощью международных миссий.

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Напомним, Киев неоднократно критиковал так называемую реставрацию, которую проводит российская власть в Ханском дворце. Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели против России экономические санкции. Кремль отрицает оккупацию и называет аннексию полуострова "восстановлением исторической справедливости".

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Крым, ЮНЕСКО, Евгений Нищук, Ханский дворец.
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