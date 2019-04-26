Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре". Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".
Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.
Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.
Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.
Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.
В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.
Дмитрий – среднее по длине имя, состоящее из двух слогов. На его мужественность обращает внимание абсолютное большинство людей. Кроме того, часто отмечают силу (91%), красоту (90%) и величественность (86%) звучания имени. Близкие по фоносемантическому профилю имена – Руслан, Александр и Владимир.
Поздравления
Дмитрия мы поздравляем.
Дружно все ему желаем,
Чтоб таланты проявились
И в карьере пригодились.
Ты решителен, спокоен,
Уважения достоин.
Будь активным, развивайся
И успехов добивайся.
Ты по жизни победитель,
Дима, Дмитрий, наш родной,
Пожелать хотим удачи,
Полон будет дом пусть твой!
От души хотим признаться,
Благодарны мы судьбе,
Что с таким прекрасным парнем
Свел нас случай на земле.
Сколько Дмитриев мы знаем —
Самый яркий ты из них.
Тебя, Дима, поздравляем
И подарим этот стих.
Имя твердое мужское
Повлияло на твой нрав:
Можешь управлять страною —
Ты умен, активен, брав.
Так удача пускай в руки
Сама прыгает к тебе,
Чтоб не знать печали, скуки,
Чтоб успешным быть в судьбе.
Летит, летит поздравок
С запада и на восток.
Пожелания для Димы
Тоже не промчатся мимо.
Вот они, скорей держи,
Но как конь, смотри, не ржи.
Все друзья тебе желают,
Чтобы жизнь казалась раем:
Дача, яхта, вездеход,
Самолет и теплоход,
евро миллиард в кармане,
Жить на Мальте иль в Панаме...
В общем, чтоб мечты сбывались,
Все желанья исполнялись.
Дима, с праздником тебя!
Я желаю счастья.
Будь веселым, и тогда
Все уйдут ненастья.
Пусть успех к тебе придет,
Чтоб всего добился.
Радость пусть в душе живет,
И чтоб ты влюбился!
Пусть будут дела в неизменном порядке,
Работа идет удивительно гладко.
Все станешь иметь, что впрямь необходимо,
И будет доволен и радостен, Дима!
Общайся с друзьями, решай все задачи,
Держи на примете красотку-удачу,
Всегда добивайся во всем результата,
Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!
Тебя Деметра охраняет,
Ведь в честь богини имя Димы,
Пускай желанья исполняет —
Они тебе необходимы,
Работа будет плодородной,
Успех сопутствует извечно,
Фортуна будет благородной,
Всегда все будет безупречно!