Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Новости Украины: Дмитрий – весьма распространенное русское имя, имеющее греческое происхождение.

Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре". Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

Дмитрий – среднее по длине имя, состоящее из двух слогов. На его мужественность обращает внимание абсолютное большинство людей. Кроме того, часто отмечают силу (91%), красоту (90%) и величественность (86%) звучания имени. Близкие по фоносемантическому профилю имена – Руслан, Александр и Владимир.

Поздравления

Дмитрия мы поздравляем.

Дружно все ему желаем,

Чтоб таланты проявились

И в карьере пригодились.

Ты решителен, спокоен,

Уважения достоин.

Будь активным, развивайся

И успехов добивайся.

Ты по жизни победитель,

Дима, Дмитрий, наш родной,

Пожелать хотим удачи,

Полон будет дом пусть твой!

От души хотим признаться,

Благодарны мы судьбе,

Что с таким прекрасным парнем

Свел нас случай на земле.

Сколько Дмитриев мы знаем —

Самый яркий ты из них.

Тебя, Дима, поздравляем

И подарим этот стих.

Имя твердое мужское

Повлияло на твой нрав:

Можешь управлять страною —

Ты умен, активен, брав.

Так удача пускай в руки

Сама прыгает к тебе,

Чтоб не знать печали, скуки,

Чтоб успешным быть в судьбе.

Летит, летит поздравок

С запада и на восток.

Пожелания для Димы

Тоже не промчатся мимо.

Вот они, скорей держи,

Но как конь, смотри, не ржи.

Все друзья тебе желают,

Чтобы жизнь казалась раем:

Дача, яхта, вездеход,

Самолет и теплоход,

евро миллиард в кармане,

Жить на Мальте иль в Панаме...

В общем, чтоб мечты сбывались,

Все желанья исполнялись.

Дима, с праздником тебя!

Я желаю счастья.

Будь веселым, и тогда

Все уйдут ненастья.

Пусть успех к тебе придет,

Чтоб всего добился.

Радость пусть в душе живет,

И чтоб ты влюбился!

Пусть будут дела в неизменном порядке,

Работа идет удивительно гладко.

Все станешь иметь, что впрямь необходимо,

И будет доволен и радостен, Дима!

Общайся с друзьями, решай все задачи,

Держи на примете красотку-удачу,

Всегда добивайся во всем результата,

Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!

Тебя Деметра охраняет,

Ведь в честь богини имя Димы,

Пускай желанья исполняет —

Они тебе необходимы,

Работа будет плодородной,

Успех сопутствует извечно,

Фортуна будет благородной,

Всегда все будет безупречно!