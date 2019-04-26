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Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение

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Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Благодатный огонь сходит раз в год Великую субботу (27 апреля в 2019 году) в Иерусалиме на православную Пасху.

Благодатный огонь сходит раз в год в Иерусалиме на православную Пасху. Схождение происходит в Великую субботу (27 апреля в 2019 году) в Кувуклии, в часовне внутри храма Гроба Господня.

Благодатный Огонь является в храме уже не первое тысячелетие. Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в своем послании: "В Святую Субботу, которая есть канун Пасхи, служба начинается рано, и по совершении службы поется "Господи помилуй" до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над Гробом".

Церковная церемония Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день чем у других христиан. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня. Все, что несет огонь, выносится.

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На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. Так приготовленная, после осмотра турецких стражников, а ныне - еврейской полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником мусульманином.

В Храм входит процессия - иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных Православных церквей (Иерусалимской или Константинопольский) в сопровождении армянского Патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где его побивали римские легионеры, Голгофу, где его распяли, камень Помазания - на котором тело Христа готовили к погребению.

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Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, люди собираются ко Гробу Господню в Иерусалиме с вечера Великой Пятницы. К десяти часам утра Великой Субботы тушат все свечи и лампады. Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии арабская православная молодежь с криком, топаньем, барабанным боем врывается в храм и начинает петь и плясать.

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Их возгласы и песни представляют собой древние молитвы на арабском языке о ниспослании благодатного огня, обращенные ко Христу и Божией Матери, Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Молитвы длятся обычно в течение получаса, после чего около 13 часов начинается молитвенная процессия Благодатного огня. Трижды обойдя часовню, процессия останавливается перед ее вратами. Только после этого Патриарх в одном длинном ниспадающем хитоне заходит в часовню и молится. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет чудо.

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