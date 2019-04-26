Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение

Новости Украины: Благодатный огонь сходит раз в год Великую субботу (27 апреля в 2019 году) в Иерусалиме на православную Пасху.

Благодатный огонь сходит раз в год в Иерусалиме на православную Пасху. Схождение происходит в Великую субботу (27 апреля в 2019 году) в Кувуклии, в часовне внутри храма Гроба Господня.

Благодатный Огонь является в храме уже не первое тысячелетие. Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в своем послании: "В Святую Субботу, которая есть канун Пасхи, служба начинается рано, и по совершении службы поется "Господи помилуй" до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над Гробом".

Церковная церемония Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день чем у других христиан. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня. Все, что несет огонь, выносится.

На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. Так приготовленная, после осмотра турецких стражников, а ныне - еврейской полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником мусульманином.

В Храм входит процессия - иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных Православных церквей (Иерусалимской или Константинопольский) в сопровождении армянского Патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где его побивали римские легионеры, Голгофу, где его распяли, камень Помазания - на котором тело Христа готовили к погребению.

Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, люди собираются ко Гробу Господню в Иерусалиме с вечера Великой Пятницы. К десяти часам утра Великой Субботы тушат все свечи и лампады. Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии арабская православная молодежь с криком, топаньем, барабанным боем врывается в храм и начинает петь и плясать.

Их возгласы и песни представляют собой древние молитвы на арабском языке о ниспослании благодатного огня, обращенные ко Христу и Божией Матери, Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Молитвы длятся обычно в течение получаса, после чего около 13 часов начинается молитвенная процессия Благодатного огня. Трижды обойдя часовню, процессия останавливается перед ее вратами. Только после этого Патриарх в одном длинном ниспадающем хитоне заходит в часовню и молится. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет чудо.