Безопасность на Пасху будут охранять около 21 тысячи правоохранителей (Видео)

Новости Украины: В период Пасхи и майских праздников охранять безопасность будут 21 тысячи правоохранителей.

Безопасность в Украине на Пасху будет обеспечивать около 21 тысячи правоохранителей.

Об этом заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич сообщил 26 апреля во время совещания, информирует пресс-служба МВД.

"В рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более чем 16 тысячах религиозных сооружений. Таким образом, ожидается участие в этих мероприятиях около восьми миллионов верующих. К обеспечению общественной безопасности планируется привлечь около 21 тысячи правоохранителей, из которых 20 тысяч - полицейские", - говорится в сообщении.

По словам Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Нацполиции переходят на усиленный вариант несения службы. Органы полиции должны обеспечить обследование религиозных сооружений. Патрули также будут нести службу вблизи мест отдыха граждан, особенно у лесопарковых зон, чтобы не допустить пожаров.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать безопасность на дорогах в связи с увеличением транспортного потока. С этой целью в период с 6 по 12 мая в государстве пройдут профилактические мероприятия под названием "Неделя безопасности дорожного движения". Уже проводится анализ ситуации на автодорогах, выявление наиболее аварийных участков, а также сосредоточено на их патрулирования около 500 нарядов полиции.

"Вопрос безопасности во время праздников, поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на дорогах - возьмите под личный контроль. Полиция должна сделать все, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул Фацевич.