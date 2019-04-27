Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине

Киберполиция объявила конкурс на 50 вакансий инспекторов в разных регионах страны.
Объявление размещено на сайте ведомства.
Исходя из объявления, больше всего инспекторов ищет Киевское отделение - 16 человек. Указанная зарплата - от 11 000 грн.
За эти деньги инспекторы будут обязаны:
- определять уголовные преступления, совершенные с использованием компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;
- проводить необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию причин, которые приводят к совершению уголовных преступлений в сфере киберпреступности;
- выполнять, в пределах компетенции, поручения следователя, прокурора о проведении следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам;
- рассматривать обращения и запросы граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции киберполиции;
- анализировать и использовать зарубежный и отечественный опыт противодействия киберпреступности.
Анкета на конкурс станет доступной уже начиная со второго мая.