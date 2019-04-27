Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине

Новости Украины: В киберполицию начинается набор инспекторов.

Киберполиция объявила конкурс на 50 вакансий инспекторов в разных регионах страны.

Объявление размещено на сайте ведомства.

Исходя из объявления, больше всего инспекторов ищет Киевское отделение - 16 человек. Указанная зарплата - от 11 000 грн.

За эти деньги инспекторы будут обязаны:

определять уголовные преступления, совершенные с использованием компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;

проводить необходимые оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию причин, которые приводят к совершению уголовных преступлений в сфере киберпреступности;

выполнять, в пределах компетенции, поручения следователя, прокурора о проведении следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам;

рассматривать обращения и запросы граждан, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции киберполиции;

анализировать и использовать зарубежный и отечественный опыт противодействия киберпреступности.

Анкета на конкурс станет доступной уже начиная со второго мая.