Именины (День Ангела) Валентина: значение имени и поздравления

Новости Украины: Происходит от латинского слова "валео" - быть здоровым.

Валентин — послушный и прилежный ребенок. В школе у него много друзей. Валентин — хороший товарищ, на которого всегда можно положиться. Защищает девочек от обидчиков. Не лишен волевых качеств.

Валентин является добрым и легким человеком. С ними интересно общаться. Однако всегда заметно, что на душе у них больше, чем они говорят. Он отзывчив и всегда относится с пониманием ко всем людям.

Любит наблюдать за поведением животных и птиц. Серьезным увлечением могут стать аквариумные рыбки. Валентин склонен к созерцательности и покою. Он проявляет больше интереса к гуманитарным наукам, чем к естественным.

В юношеском возрасте Валентин может увлечься такими предметами, как философия или психология, и он вполне может стать хорошим врачом психиатром или психотерапевтом. Может добиться успехов и в других сферах деятельности.

В жизни любит спокойствие и ровное ее течение. Не любит резких перемен, сюрпризов и кардинальных изменений во внешности. Все должно быть гладко, легко и спокойно. В учебе он больше склонен к гуманитарным наукам. Не любит ровный счет, а напротив, любит поразмышлять, пофантазировать, помечтать.

Свободное время больше посвящает спокойным занятиям. Любит почитать книгу, посидеть за шахматами или кроссвордом. Валентин предпочитает спокойную прогулку не слишком далеко от дома и не отправится в туристический поход с возможными приключениями.

В женщине в первую очередь ценит скромность, ровный характер. Быстро сходится с родителями жены. В семье старается избегать конфликтов. Не будет ссориться из-за наспех приготовленного обеда. Равнодушен к алкоголю и не увлекается другими женщинами.

Поздравления

Много счастья в именины

Я желаю Валентину,

Пусть всегда тебе везет,

И за поворотом ждет

Только счастье и успех,

А еще – счастливый смех,

Удовольствие побед

И немало долгих лет!

Дорогой Валентин, в этот чудесный день я хочу пожелать тебе здоровья и удачи, постоянного роста в карьере и высоких достижений во всех сферах личной жизни, уюта в доме и спокойствия в душе, любви для сердца и гениальных идей для достойных побед. Будь силён, Валентин, и телом, и характером, и мыслью!

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

От души в этот праздник желаю.

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

Имя само нам пророчит любовь,

Сильное чувство зовет вновь и вновь.

Можешь ты в этом помочь лишь один,

Ведь ты предвестник любви, Валентин.

Пусть у тебя будет много побед.

Радостей светлых, и сладостных лет.

И никогда не забыл чтоб мечтать,

С ясной улыбкой с кровати вставать.

Дорогой Валентин, искренне поздравляю тебя и пожелать хочу оптимистом быть по жизни, легко решать любую проблему, браво начинать любо дело и завершать его успехом, всегда стремиться к заветным мечтам, искренне любить, безустанно верить в себя и быть просто счастливым человеком.

Побольше нежности тебе желаю,

Чтобы любовь тебя нашла.

Чтоб был ты счастлив, милый Валик,

Чтоб не весела якорем тоска.

Надеюсь, у тебя упорства хватит,

Не опуская рук идти к мечте.

Тебя сегодня поздравляю,

Болезней не встречай нигде.

Дорогой Валентин, принимай мои поздравления и пожелания здоровья, удачи, любви, успеха и достатка. Пусть в твоей жизни, Валик, каждый день будет особенным, плодотворным, интересным, разнообразным, достойным и победным. Желаю тебе всегда быть счастливым.