Митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам

Новости Украины: Митрополит Епифаний подравил украинцев со светлым Воскресением Христовым и пожелал, чтобы Господь вдохновил наши сердца на мир, правду и взаимопонимание.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев со светлым Воскресением Христовым. Пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви опубликовала его поздравление.

Митрополит Епифаний отметил, что разделяет с украинцами пасхальную радость, поздравляет всех со светлым Воскресением Христовым, со спасительной Пасхой Господней. Также глава ПЦУ поздравил с наступающим праздником президента Украины Петра Порошенко, Верховную Раду Украины, Украинское правительство.

Особую признательность он выразил украинским воинам, которые с оружием в руках мужественно противостоят агрессору и защищают мир в стране. Епифаний заверил, что ежедневно молится за украинских воинов и отметил, что благодаря их жертвенному служению Украина приближается к победе и справедливому миру.

Не обошел вниманием глава ПЦУ и тех украинцев, которые на данный момент находятся в оккупации. Он направил молитвенные пожелания и тем украинцам, которые в светлый праздник находятся за решеткой в плену или были несправедливо заключены. Он попросил у Господа для каждого из них защиты, мира и свободы.

Также, митрополит Епифаний обратился к православным христианам Украины, которые еще не вошли в состав ПЦУ. Он заявил, что их сердца и братская любовь открыты для всех, кто желает блага Церкви и Украине. Он выразил уверенность, что Господь благословил бытия поместной Церкви украинского народа, да благословит и совершит единения вокруг престола Киевского всех православных Украины.

В заключение, глава ПЦУ пожелал, чтобы Господь вдохновил наши сердца в любви вместе строить лучшее будущее Родины, отвергать искушения, противостояние и вражду, а утверждать правду, взаимопонимание и общественный мир.