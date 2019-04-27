В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео

Новости Украины: В храме Гроба Господня, который находится в Иерусалиме в субботу, 27 апреля, в 14:30 по киевскому времени сошел Благодатный огонь.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 27 апреля, сошел Благодатный огонь, передает УНН. В знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

Схождения огня произошло около 14:30 по киевскому времени. Отмечают, что огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Напомним, что Благодатный огонь сегодня вечером доставят в Киев, откуда его доставят во все украинские города. По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.