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Патриарх Филарет заявил, что Зеленский извинился за шутку о "термосе"

Патриарх Филарет заявил, что Зеленский извинился за шутку о "термосе"
15:55 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассказал, что Владимир Зеленский извинился за шутку про томос, котрый он назвал "термосом" и церковь его простила

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прокомментировал шутку новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского за шутку про томос, который он назвал "термосом".

При этом, патриарх Филарет заявил, что церковь прощает его, так как он уже попросил извинение и признал, что шутка была неуместной.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины отметил, что Украина за получение томоса боролась 25 лет. Это оскорбительно для церкви - Томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но, при этом отметил, что церковь прощает вновь избранного президента за эти слова и не обижается.

Патриарх Филарет после оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента Украины поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах и выразил надежду, что он продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 30 апреля, ориентировочно в 12.00, начнет заседание, на котором будут объявлены окончательные результаты выборов президента Украины

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Ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Центризбирком до утра 30 апреля ожидает ответ от судов о возможном обжаловании результатов выборов президента Украины, после чего сможет, согласно процедуре, приступить к окончательному установлению результатов выборов.

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Патриарх Филарет, Шутка, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, Владимир Зеленский, Извинение, Выборы 2019, Томос.
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