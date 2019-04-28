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Порошенко принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе

Порошенко принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе
06:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Также Петр Порошенко собирается посетить утреннюю службу в соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве, сообщила пресс-служба главы государства.

"Трепетное чувство для украинского христианина - быть на первом Пасхальном Богослужении Поместной Украинской Православной Церкви и встречать здесь Благодатный огонь со Святой земли. Вместе с Мариной и Михаилом молимся за мир, счастье и благополучие для Украины. Поздравляю всех с воскресением Христовым! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – написал П.Порошенко на странице в Фейсбук.

Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе.

Как отмечается, после этого продолжилось праздничное богослужение в Соборе.

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Петр Порошенко, Пасхальное богослужение, Пасха 2019, Свято-Михайловский собор.
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