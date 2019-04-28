Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей

Новости Украины: В православной церкви 28 апреля молились святому апостолу Пуду

"На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда", то есть вынимай из омшанника. Так, собственно, и делали на 28 апреля, если погода позволяла. Ведь пчелами на Руси особенно дорожили, считая их Божьими угодниками, доставляющими воск на свечи. Убить пчелу - грех на душу взять, а украсть колоду с пасеки- все равно что икону из церкви утащить. Человек богобоязненный никогда бы не решился на подобное святотатство, а чтобы сохранить пчельник от лихих людей, пасечники чего только не предпринимали.

Для оберега старую пасеку, например, обносили изгородью, на колья которой вешали лошадиные черепа. А при основании новой приносили камень и, закопав рядом с первым ульем, приговаривали: "Так, как этот камень тверд, так бы отвердеть льстивому человеку, который помысел злой помышляет на мою пасеку. Во веки веков, аминь!" Считалось, что если воткнуть в улей осетровую косточку, пчелы в нем болеть не будут и никогда не заблудятся. А оберегая свою пасеку от нападения чужих пчел, делали 3 осиновых кола и, перекрестясь, вешали на них веники, говоря при этом: "Садитесь, чужие пчелы, на осиновые колы и на веники - и отсюда не отходите!" А потом для верности обходили весь пчельник, держа в руках зажженную свечу, с Великого четверга сохраненную.

Но, конечно, заботы настоящих пчеловодов на этом не заканчивались, а служили лишь обрядовой увертюрой каждодневного, кропотливого, но благородного и счастливого труда.

Считалось, что в день Святого Андрея можно изгонять смерть при помощи следующего обряда. Вынимали пчел из-под спуда и призывали дождливую погоду. Также заготавливали почти рябины и калины, поскольку из них можно было готовить различные настои, используемые знахарями.

Обычно к Пудову дню зацветали ранние вишни, появлялись лягушки, калина зеленела, березовые листья распускались. Знахари отправлялись на поиски рябины, калины, целебных трав. Очень часто готовили настои, призванные облегчить зубную боль. Существовал даже интересный обряд. 28 апреля нужно было подойти к рябине, погрызть любую веточку дерева и повторять: "Рябина, рябина, полечи мои зубы, а не вылечишь - изгрызу тебя всю". Также молились святому Пантелеймону именно в этот момент. После этого нельзя было есть ягод с этой заговоренной рябины - естественно, это относилось только к тому человеку, который обращался с заговором.

28 апреля пчеловоды обычно осматривали пасеки и омшаники, куда складывали ульи на зимовку. Если весна приходила рано, то ульи ставили рядом с цветущими деревьями.

В православной церкви 28 апреля молились святому апостолу Пуду - одному из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Святой пуд был известен также как член Римского Сената. Он имел высокий чин и мог принимать первоверховных апостолов в своем доме. Также к нему часто приходили верующие. Жилище Пуда впоследствии было превращено в храм, которым владел сам Петр, согласно древнему преданию. Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, организовывавшего многочисленные гонения на христиан.

Народные приметы на 28 апреля

Если видны в этот день разветвленные по окружности облака - следующие дни будут ясными и сухими.

Если пчелы в этот день рано возвратились в улей - примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

Нельзя в этот день работать допоздна - сильное несчастье накличешь.

Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко - вскоре установится хорошая погода.

Грачи играют - погода будет теплой и солнечной.

По оврагам снова земля замерзла - урожай будет не слишком богатым.

Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются - вскоре изменится погода, и, скорее всего, пойдет дождь.

Заря 28 апреля красного цвета - будет ветреная и дождливая погода.

Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются - примета, возвещающая о том, что будет тепло.

Кулики прилетели - весна уж к середине подходит.