Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Из древнегреческого языка - вступающий в бой, противостоящий, подругой версии – мужественный, храбрец.

Впервые аналогичное слово (сходное по звучанию) - Анджети - упоминается в египетской мифологии, где он был богом города Бусириса. Анджети изображался в виде человека с двумя перьями на голове, с посохом и с плетью (или хлопушкой) в руках. Позднее в Египте его чтили как верховного бога Осириса.

В христианской мифологии Андрей - один из двенадцати апостолов Брат Петра, галилеянин, рыбачил на Тивериадском озере ("море Галилейском") и входил в общину учеников Иоанна Крестителя. Андрей первым был призван Иисусом Христом в число апостолов (Андрей Первозванный).

По Преданию, проповедовал христианство балканским и причерноморским народам, в частности скифам, и был распят в греческом городе Патры на кресте, имевшем форму буквы "X" (т.н. Андреевский крест). В "Повести временных лет" рассказано, что Андрей Первозванный (один из апостолов) из Херсонеса (Корсуни) дошел до мест, где в будущем предстояло возникнуть городам Киеву и Новгороду, благословил эти места.

Современный Андрей - спокойный, уравновешенный человек. Он никогда не бросает слов на ветер: что сказал - то и сделал, что обещал - то и выполнил. Любит налаженный быт, четко соблюдает семейные обряды - именины, крестины, религиозные, а также государственные праздники. Самым строгим ритуалом является завтрак, обед, ужин. Андрей любит, чтобы все члены семьи вовремя собирались к столу. Очень любит детей. Если они сделают что-нибудь не так - набедокурят, не выполнят всех указаний матери или бабушки, то Андрей всегда берет их под свою защиту.

Его уважают на работе. Так же как и дома (в семье), он никогда не повышает голоса на своих подчиненных. К сожалению, многие Андреи страдают тяжелыми заболеваниями почек, предстательной железы, мочевого пузыря.

Поздравления

День ангела Андрея -

Есть повод вспомнить всем,

Что ангелы умеют

Хранить от грешных дел.

Служить нам, грешным людям,

Послал их Сам Господь.

Об этом не забудем,

Пусть ангел твой живет.

Прислушивайся чутко

Ты к мыслям и словам.

Ведь ангелу так нужно,

Чтоб ты ему внимал.

Он будет непременно

Всю жизнь тебя хранить.

Но Господа за это

Приди благодарить.

Дорогой Андрей!

В этот радостный светлый день

Принимай поздравления скорей,

От родных, знакомых, друзей.

Мы тебе желаем в этот день,

Ярких приключений и страстей,

Искренних эмоций, поздравлений,

Новых планов и больших свершений.

Андрей - молодец,

В жизни просто герой!

Везде успеваешь -

Удача с тобой!

Сегодня Твой день -

Мы поздравить пришли,

И в руки удачу тебе принесли!

Победа и Слава - Девиз непростой?!

Пусть имя хранит,

И дарит покой!

На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!