Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Все о Пасхе 2019: Пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник
Все о Пасхе 2019: Пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник
Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей

Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

Смотрите фото (7)
Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления
07:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Из древнегреческого языка - вступающий в бой, противостоящий, подругой версии – мужественный, храбрец.

Впервые аналогичное слово (сходное по звучанию) - Анджети - упоминается в египетской мифологии, где он был богом города Бусириса. Анджети изображался в виде человека с двумя перьями на голове, с посохом и с плетью (или хлопушкой) в руках. Позднее в Египте его чтили как верховного бога Осириса.

В христианской мифологии Андрей - один из двенадцати апостолов Брат Петра, галилеянин, рыбачил на Тивериадском озере ("море Галилейском") и входил в общину учеников Иоанна Крестителя. Андрей первым был призван Иисусом Христом в число апостолов (Андрей Первозванный).

По Преданию, проповедовал христианство балканским и причерноморским народам, в частности скифам, и был распят в греческом городе Патры на кресте, имевшем форму буквы "X" (т.н. Андреевский крест). В "Повести временных лет" рассказано, что Андрей Первозванный (один из апостолов) из Херсонеса (Корсуни) дошел до мест, где в будущем предстояло возникнуть городам Киеву и Новгороду, благословил эти места. 

Современный Андрей - спокойный, уравновешенный человек. Он никогда не бросает слов на ветер: что сказал - то и сделал, что обещал - то и выполнил. Любит налаженный быт, четко соблюдает семейные обряды - именины, крестины, религиозные, а также государственные праздники. Самым строгим ритуалом является завтрак, обед, ужин. Андрей любит, чтобы все члены семьи вовремя собирались к столу. Очень любит детей. Если они сделают что-нибудь не так - набедокурят, не выполнят всех указаний матери или бабушки, то Андрей всегда берет их под свою защиту.

Его уважают на работе. Так же как и дома (в семье), он никогда не повышает голоса на своих подчиненных. К сожалению, многие Андреи страдают тяжелыми заболеваниями почек, предстательной железы, мочевого пузыря.

Поздравления

День ангела Андрея -

Есть повод вспомнить всем,

Что ангелы умеют

Хранить от грешных дел.

Служить нам, грешным людям,

Послал их Сам Господь.

Об этом не забудем,

Пусть ангел твой живет.

Прислушивайся чутко

Ты к мыслям и словам.

Ведь ангелу так нужно,

Чтоб ты ему внимал.

Он будет непременно

Всю жизнь тебя хранить.

Но Господа за это

Приди благодарить.

Именины (День Ангела) Валентина: значение имени и поздравления

Дорогой Андрей!

В этот радостный светлый день

Принимай поздравления скорей,

От родных, знакомых, друзей.

Мы тебе желаем в этот день,

Ярких приключений и страстей,

Искренних эмоций, поздравлений,

Новых планов и больших свершений.

Андрей - молодец,

В жизни просто герой!

Везде успеваешь -

Удача с тобой!

Сегодня Твой день -

Мы поздравить пришли,

И в руки удачу тебе принесли!

Победа и Слава - Девиз непростой?!

Пусть имя хранит,

И дарит покой!

Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

 

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 28 апреля, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, День рождения в прозе, Поздравления с днем Андрея, Поздравления с именинами, Именины Андрея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
02 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
03 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
04 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
05 Поздравления с наступающей Пасхой 2019 на украинском языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины
На Пасху дожди по всей территории Украины
Рецепт дня: Итальянский кулич &quot;Панеттоне&quot; (Видео)
Рецепт дня: Итальянский кулич "Панеттоне" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь