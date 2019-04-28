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Все о Пасхе 2019: Пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник
Мы знаем много о традициях, о том, что нужно готовить на пасхальный стол, но все ли знают, что такое Пасха на самом деле? Что празднуется этот день? Самое время разобраться. Пасха – праздник воскресения Иисуса Христа. Это праздник победы над смертью. Слово "пасха" по-древнееврейски означает "исход", "избавление". Пасха – праздник переходящий, исчисляемый на каждый год. Праздник Пасхи считается самым торжественным и одно из его названий – Велик день. Вся неделя, предшествующая этому дню, называется Великой, или Страстной неделей. Так заведено и по сей день. Теперь вернемся на века назад: после Тайной Вечери Христос с учениками идет в Гефсиманский сад и, оставив их, один молится перед страданиями и крестной смертью. Здесь он был схвачен стражниками, предан суду и принял крестную смерть.
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