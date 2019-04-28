Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины

Новости Украины: После непродолжительной жары в Украину возвращаются дожди с небольшими грозами.

Синоптики прогнозируют на 28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/сек.

А 29-30 апреля в Украине также будет облачная погода с прояснениями. "Кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значений дождь (ночью 29 апреля в центральных областях, днем 30 апреля во северной части небольшой дождь). Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° на севере Левобережья 3-8° тепла; дневная температура снизится до 11-16°, на юге местами 20-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве на 29-30 апреля ожидаются кратковременные дожди, грозы (днем 30 апреля небольшой дождь). Температура ночью 7-12°, дневная температура снизится до 11-16°.