Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины

Синоптики прогнозируют на 28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/сек.
А 29-30 апреля в Украине также будет облачная погода с прояснениями. "Кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значений дождь (ночью 29 апреля в центральных областях, днем 30 апреля во северной части небольшой дождь). Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° на севере Левобережья 3-8° тепла; дневная температура снизится до 11-16°, на юге местами 20-22°", - говорится в сообщении.
В Киеве на 29-30 апреля ожидаются кратковременные дожди, грозы (днем 30 апреля небольшой дождь). Температура ночью 7-12°, дневная температура снизится до 11-16°.
1-2 мая синоптики снова прогнозируют в Украине временами дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 10-16°, на юге страны до 19°. В Киеве температура ночью 3-8° тепла; днем 10-15°.
Прогноз погоды на 29 апреля
Прогноз погоды на 30 апреля
Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.
В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.
Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.
Напомним, сегодня, 28 апреля отмечают Пасху, которая воплощает в себе всю суть христианства.