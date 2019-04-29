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Понедельник, 29.04.2019
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Супрун рассказала, сколько времени детям можно проводить за экранами гаджетов

Супрун рассказала, сколько времени детям можно проводить за экранами гаджетов
01:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Супрун назвала формулу полноценного и здорового развития ребенка.

Недавно Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации о здоровье детей в возрасте до пяти лет. Среди них и о том, сколько времени детям можно проводить перед экраном и с гаджетами, пишет на странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Для детей в возрасте до двух лет эксперты советуют избегать времени перед экраном или с телефоном вообще. Для детей старше двух лет такое время должно быть ограничено 60 минутами. Не больше. Еще лучше и полезнее - находить другой способ проводить время для малыша", - отмечает чиновница.

Супрун отмечает, что позволять малышам часами забавляться гаджетами - не лучшая идея, особенно, когда речь идет о здоровье. В частности, в рекомендациях говорится о нормах сна и физической активности для детей, которых стоит придерживаться, чтобы малыши были здоровыми.

Как отмечает и.о. министра, универсальный совет как для взрослых, так и детей - быть подвижными как можно больше. Развлечения перед экраном в виде просмотра мультиков или игр на телефоне не входят в этот перечень.

"Из рекомендаций в отношении физической активности важно следующее:

  • Быть активными как можно больше и разными средствами. Хороший способ привлечь малыша двигаться - интерактивные игры на полу.
  • Для тех малышей, которые еще не двигаются активно, нужно хотя бы 30 минут в день (во время, когда они не спят) проводить в положении на животе. Привлекайте их двигать конечностями, тянуть, толкать или хватать небольшие предметы.
  • Не желательно, чтобы ребенок находился более часа в колыбели, в качалке или в слинге на спине. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, то лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.
  • Для детей от двух лет и старше нужно проводить около 3-х часов в движении. Активность может быть разной интенсивности - игра с мячом, прогулки, танцы, интерактивные игры и тому подобное. Чем больше, тем лучше. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.
  • Если ребенку нужно сидеть, старайтесь что-то читать или рассказывать. Или же поощрить его играть в настольные игры, головоломки, рисование, лепку или пение. В отличие от просмотра чего-то на экране, или игры с телефоном, эти активности имеют большие преимущества для когнитивного развития малыша", - пишет Супрун.

Чиновница отмечает, что двигательная активность влияет не только на физическое развитие ребенка.

"В частности на умственные способности, способность концентрироваться и строить социальные контакты. В активной игре дети склонны быть дружественными и открытыми, лучше налаживать контакты и способы взаимодействия с другими детьми. Привлекать малыша быть активным нужно начинать как можно раньше", - говорится в сообщении.

Исследования указывают, что дети физически активных родителей более склонны перенимать эту привычку и придерживаться ее уже во взрослой жизни, и наоборот.

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"Если вы будете проводить много времени, просматривая телевизор, существует вероятность, что ребенок предпочтет эту привычку и будет менее подвижным", - пишет Супрун.

Полноценный и здоровый сон - также чрезвычайно важен для детей. По рекомендациям, младенцы должны иметь 14-17 часов сна (в возрасте 0-3 месяца) или 12-16 часов (в возрасте 4-11 месяцев). Дети в возрасте от 1 до 2 лет - 11-14 часов хорошего сна с регулярным временем на пробуждение и ночной сон. Детям от 3 лет нужно спать минимум 10-13 часов.

Более короткая продолжительность сна связана с более высокими рисками иметь лишний вес, нарушения эмоциональной регуляции и роста.

Чем меньше сна, тем больше вероятность, что ребенок будет проводить время перед экраном и хотеть играть с гаджетами.

"Полноценный сон + физическая активность + меньше времени сидя - научно обоснованный рецепт полноценного и здорового развития ребенка", - подытожила Ульяна Супрун.

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Здоровье, Дети, ВОЗ, Ульяна Супрун.
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