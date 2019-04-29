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Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди

Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
07:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В понедельник, 29 апреля, погода в Украине будет облачной и дождливо, температура воздуха в среднем составит 14 - 16 градусов тепла.

По информации Украинского гидрометцентра, 29 апреля на западе будут сильные дожди, а столбики термометров здесь поднимутся до 13-15 градусов тепла. Ветер в западных областях дуть в северо-западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду.

 Чуть слабее дожди пройдут на севере и в центре. В то же время здесь будет немного теплее, чем в западных областях – в среднем +14 +16 градусов. Правда, на Житомирщине и Черниговщине столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов тепла. А на Киевщине синоптики прогнозируют и того холодную погоду – +12 +14: здесь будет наиболее прохладно. Ветер в этих регионах будет восточным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду.

Более слабые дожди пройдут на востоке и юге. Здесь температура будет колебаться от +13 + 15 в Сумской области до +18 +20 в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму (самая теплая погода). На Донбассе и Харьковщине, со своей стороны, ожидается +14 +16 градусов. Относительно направления ветра, то он будет южным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду.

 

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 29 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Львов – дождь и грозы ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – дождь и грозы, ночью +7...+9, днем +14...+16
  • Тернополь – дождь, ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Черновцы – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16
  • Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +14...+16
  • Луцк – дождь, ночью +9...+11, днем +13...+15
  • Ровно – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +13...+15
  • Житомир – дождь и грозы, ночью +10...+12, днем +13...+15
  • Винница – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +15...+17
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Херсон – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +20...+22
  • Симферополь – ясно, ночью +8...+10, днем +19...+21
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Черкассы – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Чернигов – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +13...+15
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +15...+17
  • Полтава – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +12...+14
  • Днепр – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +20...+22
  • Донецк – дождь, ночью  +9...+11, днем +15...+17
  • Луганск – дождь, ночью +7...+9, днем +13...+15
  • Харьков – дождь, ночью +7...+9, днем +13...+15
  • Киев – дождь и грозы, ночью и днем +13...+15

Во вторник, 30 апреля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, и Луганской областях дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

На остальной территории кратковременные дожди с грозами , на юге кое-где град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. В Киеве во вторник дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

1-2 мая синоптики снова прогнозируют в Украине временами дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 10-16°, на юге страны до 19°.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

3 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 2 мая 9-14°, 3 мая 14-19°.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Погода, Дожди, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Грозы.
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