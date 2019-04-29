День ангела Ирины: значение имени и поздравления

Новости Украины: Краткие формы имени Ирина – Ира, Рина, Рена – стали самостоятельными именами.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой". Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. У имени Ирина есть и мужская форма – Ириней и Ириний (православные святцы), а в католических святцах как Иреней.

Имя Ирина на Руси в Средневековье было широко распространено, подтверждением этому является обилие пословиц, где употребляется это имя. В простонародье имя Ирина очень часто произносили как Арина - "Тетка Арина надвое говорила", "Три Арины в году живут: Арина - разрой берега, Арина-рассадница да Арина - журавлиный лет" (эта народная примета на дни поминовения святых Ирин). Среди крестьян и купцов в XVIII веке было распространено именно обращение Арина, а не Ирина. Имя Ирина чаще употреблялось в дворянской среде.

У имени Ирина есть различные разговорные формы – Арина, ерина, Ярина, Иринья (чаще всего у славянских и русских народов), а также те, которые возникли под влиянием западноевропейских языков – Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Используются, но реже, и древнецерковные формы имени Ирина – Орина, Ириния. Арина, Ярина стали самостоятельными именами и используются независимо от имени Ирина.

Ирина является весьма чувствительным ребенком. Свои обязанности она выполняет отлично, показывая родителям много любви. В противном случае, Ирина может показать лень, небрежность и стремиться к изоляции. Она не терпит несправедливости, и из-за своей восприимчивости, может очень сильно гневаться, тяжело прощает обиды.

Ирина - чувствительная женщина, обладает естественной грацией и имеет представление о балансе и гармонии. Ирина очень дорожит семейными ценностями, это благородная женщина, которая любит нравиться и не терпит насилия и агрессии. Ирины часто мирят всех – они любят мир и покой вокруг себя. Она высоко ценит преданность, величие, красоту, и будет работать для достижения своей мечты. Мужество не изменяет ей, когда она мотивирована. Ирины – перфекционистки. Таким образом, мужчина ее жизни будет красивым, изысканным, остроумным, умным, и конечно, с хорошим характером.

У Ирины сильная воля, но также есть и робость перед принятием решений. Но если уже решение принято, то оно будет выполнено. Она интеллектуальный и духовный человек, любит читать.

Ирина выбирает себе профессию, которая требует общения с людьми. Это врачи, учителя, продавцы, юристы, актрисы, психологи. При этом Ирина очень любит насыщенную жизнь. Она любит, когда ее хвалят, после получения похвалы готова трудиться с еще большим рвением. Ира ответственно относится к любому делу, за которое берется. Обладательница имени Ирина не теряет веру в себя, в свои силы, каким бы тернистым ни был ее путь. Ира легко сходится с разными людьми, ей нетрудно устанавливать различные деловые контакты, но вот только не всегда доводит дело до конца.

Ирина не лишена здравого смысла, хотя порой может и совершать необдуманные поступки, делать покупки, продиктованные мимолетным желанием. В целом, Ира обладает взвешенным подходом к вещам, умеет держать себя в руках.

Ирину часто можно представить себе безупречным человеком, но одной из ее отрицательных черт является ее обидчивость. Задеть Иру словом очень легко, она не злопамятна, но в момент обиды может совершить множество необдуманных и нехороших поступков. Ирина бескорыстный друг.

Ирина всегда любящая, заботливая мать и верная жена. Она пользуется большим уважением у мужа и у детей, к ее мнению в семье и при принятии решений всегда прислушиваются. Тем не менее, Ира не желает полностью посвящать свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Она стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. ее любимым увлечением является чтение, предпочитает увлекательные приключения, фантастические романы и детективы. Ира старается не отставать от модных трендов в различных сферах жизни.

Поздравления

Ирина очень грациозна,

Прекрасна, женственна, умна.

Ты, словно лепесточек розы,

Кружи и радуйся сполна.

Желаю ярче быть, чем звезды.

Успехов, волшебства, идей!

И чтобы зеркальце сказало:

"На свете нет тебя милей!".

Поздравляем Вас, Ирина.

Пожелать хотим всех благ,

Чтобы жизнь была малиной,

Чтобы блеск всегда в глазах.

Чтобы головные боли

Не смогли Вам досадить,

Чтобы ангел Вас собою

От невзгод сумел закрыть.

Поздравляю от души тебя, Иринка,

И хочу тебе сегодня пожелать

Быть всегда красивой, как картинка,

Красотой своей всех удивлять!

Будь весела и мысли позитивно,

Старайся быть всегда номер один,

И к целям иди бодро и активно,

Ведь отступать нет никаких причин!

С праздником тебя, Ирина!

Я желаю, чтоб всегда,

Как цветок, была красивой

И была ты весела.

Никогда не унывала

И уверенной была,

И успех тогда, конечно,

Точно будет у тебя.

Пусть сбываются надежды,

Пусть сбываются мечты.

А любовь пусть будет нежной,

И с любовью ты живи.

Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

Любой вопрос пускай найдет ответ,

Дари души своей прекрасной свет,

Не унывай, иди всегда вперед,

И знай: тебя удача, Ира, ждет!

Вечеров тебе желаю

Романтичных у камина.

Будет жизнь пускай, как в сказке,

Несравненная Ирина.

Верь, люби и улыбайся,

Никогда не вешай нос,

Лучезарной оставайся,

Чтобы в жизни все сбылось.

Радуйся рассветам ярким,

Солнца ласковым лучам,

Пусть от счастья будет жарко,

Сладко, нежно — по ночам.

Ира, Ирочка, Ируся,

На тебя не насмотрюсь я.

До чего же хороша,

И отзывчива душа.

Будь счастливой, беззаботной,

От проблем всегда свободной,

Пусть успех в окно стучит,

В гости радость пригласит!