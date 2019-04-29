День ангела Ирины: значение имени и поздравления

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой". Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. У имени Ирина есть и мужская форма – Ириней и Ириний (православные святцы), а в католических святцах как Иреней.
Имя Ирина на Руси в Средневековье было широко распространено, подтверждением этому является обилие пословиц, где употребляется это имя. В простонародье имя Ирина очень часто произносили как Арина - "Тетка Арина надвое говорила", "Три Арины в году живут: Арина - разрой берега, Арина-рассадница да Арина - журавлиный лет" (эта народная примета на дни поминовения святых Ирин). Среди крестьян и купцов в XVIII веке было распространено именно обращение Арина, а не Ирина. Имя Ирина чаще употреблялось в дворянской среде.
У имени Ирина есть различные разговорные формы – Арина, ерина, Ярина, Иринья (чаще всего у славянских и русских народов), а также те, которые возникли под влиянием западноевропейских языков – Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Используются, но реже, и древнецерковные формы имени Ирина – Орина, Ириния. Арина, Ярина стали самостоятельными именами и используются независимо от имени Ирина.
Ирина является весьма чувствительным ребенком. Свои обязанности она выполняет отлично, показывая родителям много любви. В противном случае, Ирина может показать лень, небрежность и стремиться к изоляции. Она не терпит несправедливости, и из-за своей восприимчивости, может очень сильно гневаться, тяжело прощает обиды.
Ирина - чувствительная женщина, обладает естественной грацией и имеет представление о балансе и гармонии. Ирина очень дорожит семейными ценностями, это благородная женщина, которая любит нравиться и не терпит насилия и агрессии. Ирины часто мирят всех – они любят мир и покой вокруг себя. Она высоко ценит преданность, величие, красоту, и будет работать для достижения своей мечты. Мужество не изменяет ей, когда она мотивирована. Ирины – перфекционистки. Таким образом, мужчина ее жизни будет красивым, изысканным, остроумным, умным, и конечно, с хорошим характером.
У Ирины сильная воля, но также есть и робость перед принятием решений. Но если уже решение принято, то оно будет выполнено. Она интеллектуальный и духовный человек, любит читать.
Ирина выбирает себе профессию, которая требует общения с людьми. Это врачи, учителя, продавцы, юристы, актрисы, психологи. При этом Ирина очень любит насыщенную жизнь. Она любит, когда ее хвалят, после получения похвалы готова трудиться с еще большим рвением. Ира ответственно относится к любому делу, за которое берется. Обладательница имени Ирина не теряет веру в себя, в свои силы, каким бы тернистым ни был ее путь. Ира легко сходится с разными людьми, ей нетрудно устанавливать различные деловые контакты, но вот только не всегда доводит дело до конца.
Ирина не лишена здравого смысла, хотя порой может и совершать необдуманные поступки, делать покупки, продиктованные мимолетным желанием. В целом, Ира обладает взвешенным подходом к вещам, умеет держать себя в руках.
Ирину часто можно представить себе безупречным человеком, но одной из ее отрицательных черт является ее обидчивость. Задеть Иру словом очень легко, она не злопамятна, но в момент обиды может совершить множество необдуманных и нехороших поступков. Ирина бескорыстный друг.
Ирина всегда любящая, заботливая мать и верная жена. Она пользуется большим уважением у мужа и у детей, к ее мнению в семье и при принятии решений всегда прислушиваются. Тем не менее, Ира не желает полностью посвящать свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Она стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. ее любимым увлечением является чтение, предпочитает увлекательные приключения, фантастические романы и детективы. Ира старается не отставать от модных трендов в различных сферах жизни.
Поздравления
Ирина очень грациозна,
Прекрасна, женственна, умна.
Ты, словно лепесточек розы,
Кружи и радуйся сполна.
Желаю ярче быть, чем звезды.
Успехов, волшебства, идей!
И чтобы зеркальце сказало:
"На свете нет тебя милей!".
Поздравляем Вас, Ирина.
Пожелать хотим всех благ,
Чтобы жизнь была малиной,
Чтобы блеск всегда в глазах.
Чтобы головные боли
Не смогли Вам досадить,
Чтобы ангел Вас собою
От невзгод сумел закрыть.
Поздравляю от души тебя, Иринка,
И хочу тебе сегодня пожелать
Быть всегда красивой, как картинка,
Красотой своей всех удивлять!
Будь весела и мысли позитивно,
Старайся быть всегда номер один,
И к целям иди бодро и активно,
Ведь отступать нет никаких причин!
С праздником тебя, Ирина!
Я желаю, чтоб всегда,
Как цветок, была красивой
И была ты весела.
Никогда не унывала
И уверенной была,
И успех тогда, конечно,
Точно будет у тебя.
Пусть сбываются надежды,
Пусть сбываются мечты.
А любовь пусть будет нежной,
И с любовью ты живи.
Ирина, поздравленья принимай!
Будь смелой, все невзгоды побеждай,
Будь яркой, как полночная звезда,
Счастливой и любимой будь всегда!
Любой вопрос пускай найдет ответ,
Дари души своей прекрасной свет,
Не унывай, иди всегда вперед,
И знай: тебя удача, Ира, ждет!
Вечеров тебе желаю
Романтичных у камина.
Будет жизнь пускай, как в сказке,
Несравненная Ирина.
Верь, люби и улыбайся,
Никогда не вешай нос,
Лучезарной оставайся,
Чтобы в жизни все сбылось.
Радуйся рассветам ярким,
Солнца ласковым лучам,
Пусть от счастья будет жарко,
Сладко, нежно — по ночам.
Ира, Ирочка, Ируся,
На тебя не насмотрюсь я.
До чего же хороша,
И отзывчива душа.
Будь счастливой, беззаботной,
От проблем всегда свободной,
Пусть успех в окно стучит,
В гости радость пригласит!