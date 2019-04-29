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Понедельник, 29.04.2019
"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США
"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США
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"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США

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"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США
08:48 Сегодня Телеграф dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Совместные учения Украины и США пройдут в начале июля 2019 в Черном море.

В украинско-американских учениях "Си Бриз-2019" примут участие 30 кораблей и другая техника. 

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что на прошлой неделе команда координаторов-участников из обеих стран проводила окончательное согласование действий и сценариев будущих учений.

Отмечается, что всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 авиационных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 катеров Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

В рамках учений группа кораблей будет выполнять различные задачи в смоделированном так называемом кризисном районе, а также проведет испытания всего имеющегося вооружения. Обучение охватит следующие направления: противодиверсионная оборона корабля на переходе морем, передача грузов, поиск и спасение людей за бортом, проведение обзорных операций.

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Совместные маневры будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Также будут проведены штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя десантирование с вертолета в воду без парашюта, высадку с вертолета на судно и остров с помощью специального спускового оборудования.

Такие упражнения уже отрабатывались в прошлые годы, но теперь это будет не просто высадка, но и дальнейшее проведение штурмовой операции.

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США, НАТО, Военные учения, Черное море, ГПСУ, Си Бриз-2019.
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