День матери в Украине: дата и история праздника

Новости Украины: Мама для многих людей – это самый нежный, дорогой и любимый человек во всей жизни.

Мама дает нам жизнь, без нее не было бы и нас. В честь любимого родственника складываются стихи и поются лирические песни. Слово мама заслуживает написания с заглавной буквы, ведь благодаря этому человеку продолжается род. Не удивительно, что в честь любимых женщин-мам создана праздничная дата – день Матери. Праздник уникален своей трогательностью и значимостью.

Это замечательное торжество отмечается во всех странах нашего большого мира, единственное, что отличает каждый праздник друг от друга, это число проведения замечательного торжества.

История праздника

Конечно, с самых древнейших времен матерям высказывалось почесть и уважение от детей. В православии даже существует дата почитания всех матерей, которая своими крепкими корнями уходит в далекие библейские времена. В настоящей жизни праздник – день Матери появился не так уж и давно. Прародителям торжественной даты стала Англия. Именно в этой стране впервые праздничная дата стала официальным событием для всего народа.

История появления праздника проста: в один день у простой английской девушки умерла мать. Девушка обожала и очень любила своего родителя, поэтому посчитала, что одних похорон и молитвенных слов для дорогого человека будет мало. В честь мамы должен был быть, по ее мнению, утвержден день, когда все, а не только дочь, будут почитать память умершей матери.

После продолжительных обращений в Правительственные органы, девушке все же удалось добиться того, чтобы официальными государственными органами была провозглашена праздничная дата. С тех самых пор в Англии единожды в году праздновался день, который был посвящен всем женщинам-матерям.

Дата дня Матери в Украине появилась несколько позже, впрочем, как и в иных государствах мира. Постепенно страны стали присоединяться к Англии и учреждать свои собственные торжественные даты аналогичного характера. Единственное различие в празднике от разных стран – это даты проведения торжества. Например, в России значимая дата выпадает на осенний месяц ноябрь. По утвержденным данным заявлено, что праздник отмечается в самое последнее воскресенье указанного осеннего месяца.

Праздник день Матери в 2019 году в Украине пройдет весной. Число торжественной даты уже известно – это 12 мая. По установленному вышестоящими руководящими органами распоряжению, торжественный праздничный день всегда выпадает на весенний месяц май. А вот дата проведения значимого мероприятия определяется просто – второе воскресение указанного месяца. Конечно, с каждым годом дата праздника видоизменяется, но главная основа и традиции проведения торжества всегда остаются прежними.