Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам на его странице в соцсетях ответить на вопрос о личном счастье.

Министр иностранных дел Павел Климкин проводит "собственную социологию" - предлагает посетителям своей страницы в соцсетях ответить на вопрос о личном счастье. Такой опрос глава МИД обнародовал в Facebook.

"В рейтинге "счастливых" стран мира по версии ООН украинцы среди самых несчастных. Жаль, но на сегодня у нас есть все основания считаться такими извне: агрессия России на Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследство, Чернобыль ", - отметил Климкин.

Однако, как свидетельствуют данные из "опроса Климкина", 84% считают себя счастливыми, а 16% заявили, что несчастливы. Пока в опросе приняли участие примерно 1,2 тысячи человек.

В то же время министр опубликовал собственный опрос на своей странице с вопросом к друзьям в Facebook, чувствуют ли они себя счастливыми.

Министр отметил, что решил провести собственный опрос, потому что сейчас в тренде собирать свою социологию. И предлагает тем, кто проголосовал в рейтинге, в комментариях написать, какие изменения они считают первоочередными для того, чтобы украинцы стали более счастливыми.

Как сообщалось, в "рейтинге счастья" ООН, обнародованном в марте 2019 года, Украина заняла 133-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Всего в рейтинге World Happiness Report-2019 анализируют ситуацию в 156 странах.