В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, много пострадавших

Новости Украины: В ДТП в России в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы.

В России в Орловской области на 423-м километре трассы М-2 "Крым" ночью 30 апреля столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Киева (Украина) и грузовой автомобиль "КамАЗ", в результате ДТП пострадал 21 человек.

Медики осмотрели 21 пострадавшего в столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля под Орлом, помощь понадобилась лишь пяти из них, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"На месте осмотрены 21 человек, 16-ти из них медицинская помощь не потребовалась. Трое госпитализированы, двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно, на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус перевозил граждан Украины.

По данным Главного управления МЧС по Орловской области, сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Кромском районе на 423-й км автотрассы М-2 поступило в 00:49. На месте автомобильной аварии работали пожарные ПСЧ-25.