Именины (День Ангела) Семена: значение имени и поздравления

Новости Украины: По своей природе обладатель имени Семен талантливый человек.

Имя Семен – это русская форма древнеиудейского имени Симеон (Шимон), имеющего значение "слушающий", "услышанный Богом". Аналогичное толкование – "Бог услышал" – также у имени Самуил, которое является родственным именем для имени Семен. В различных вариациях это имя употребляется также и как Саймон, Симон, Шимон, Сеймон, что аналогично Самуэлю, Семену, Шамилю, Самвелу в европейских странах, среди русских, мусульман и армян.

В Семене есть лидерские качества и основательность в делах. Дар быстро находить друзей и умение быть прекрасным работником, сделают со временем из него отличного руководителя и организатора. Семен обладает творческими способностями, к любому делу он подходит немного творчески. Не важно, о чем идет речь, о поиске книги, о написании программы, о ремонте в доме – все будет как-то по-особенному.

Семен обладает такими "немужскими" качествами, как кротость, мягкость и милосердие. Но благодаря им, он становится тем неповторимым мужчиной, о котором мечтают женщины. В доме он рачительный хозяин, с детьми заботливый отец, с родителями внимательный сын, для жены – опора и поддержка.

Своей внешностью Семен всегда очень похож на мать. Кроме того, обладатель этого имени часто наследует такие черты женского характера как доброту и мягкость.

Нередко они достигают успехов в различных областях. Из Семена получится прекрасный писатель, ученый, врач, музыкант или учитель. Мужчина постоянен не только в своих делах, но и в отношениях к другим людям. Так, когда он добьется много в жизни, не станет пренебрегать прежними приятелями или считать их недостойными общения с ним. Он всегда готов проявить беспокойство за близких ему людей и помочь в разрешении любых вопросов. Помимо этого Семен никогда не забудет поздравить с праздником, всегда позвонит или зайдет в гости.

К главным качествам личности Семена можно отнести его интеллект, волю и привлекательность. Несмотря на то, что с первого взгляда обладатель этого имени может показаться достаточно занудным мужчиной, он рассудителен, терпелив и всегда прекрасно организован. Кроме того, ему присуща некоторая загадочность. Стоит отметить, что Семен, при всех своих положительных характеристиках, достаточно злопамятен. Он всегда помнит нанесенные ему обиды. В спорах с другими людьми всегда старается быть объективным и не поддаваться чужому влиянию. Внешне он всегда абсолютно спокоен, при этом в его душе постоянно бушуют эмоции. Стоит отметить, что при всех своих положительных чертах, Семену иногда доставляют удовольствия переживания других людей.

У обладателя этого имени хорошо развита интуиция. Он редко готов полностью раскрыть кому-либо все свои планы и замыслы. Любит действовать скрыто, при этом манипулируя другими людьми. Семен всегда негативно настроен ко всему тому, что способно хоть как-то помешать его делам. Он не любит сковывать себя моральными рамками, всегда стремится к духовной свободе.

Поздравления

есть клевый паренек Семен,

Таким талантом наделен.

Поет, играет на гитаре,

Танцует, если он в ударе.

Семен, всегда ты верь в себя,

Живи счастливо и любя.

И наслаждайся звуком песен,

И знай, всегда ты интересен.

Принимай Семен подарки,

Поздравленья от друзей,

Поцелуй от женщин жаркий,

Рук пожатие от мужей.

Пусть не буде жизнь скупою

На любовь и доброту,

Утро пусть своей росою

Тебе дарит чистоту.

Грозы пусть проходят мимо,

Вьюга не застудит дом,

Будь желанным, будь любимым

И счастливым будь, Семен.

Парень мощный ты, Семен,

Будь отважен и силен,

Чтобы всех врагов сражать

И успех за хвост держать.

Чтобы деньги постоянно

Сами прыгали в карманы,

И огромная любовь

Каждый день взрывала кровь!

Ты настойчив и продвинут,

Необычно ты умен.

Уважаю, восхищаюсь

Я тобой, мой друг Семен.

Пожелаю быть всегда

На волне удачи,

Цели важные свои

Четко обозначить.

Побеждать всегда желаю

Я в любви, в работе.

Жизнь проходит лишь всегда

На мажорной ноте.

Семен, в твой день такой особый,

Желаю легкости, успеха и добра,

Ты очень милый, очень добрый,

Желаю, чтоб сбылась твоя мечта.

Желаю бед не знать, успеха, счастья,

Без них поверь мне очень сложно жить,

Желаю, чтобы отступили беды и ненастья,

Чтобы волшебным оказался каждый миг.

Семен — удачлив и горяч,

И в жизни ждет тебя награда!

Друзьям ты — верное плечо

И для родителей отрада!

В чудесный праздник твой хочу

Я пожелать тебе везенья.

Чтоб горы были по плечу,

Не приставали чтоб сомненья,

Любовь и счастье чтобы в дом

Пришли и поселились прочно

И сладостным своим теплом

Тебя бы грели днем и ночью.