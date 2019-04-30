Именины (День Ангела) Семена: значение имени и поздравления

Имя Семен – это русская форма древнеиудейского имени Симеон (Шимон), имеющего значение "слушающий", "услышанный Богом". Аналогичное толкование – "Бог услышал" – также у имени Самуил, которое является родственным именем для имени Семен. В различных вариациях это имя употребляется также и как Саймон, Симон, Шимон, Сеймон, что аналогично Самуэлю, Семену, Шамилю, Самвелу в европейских странах, среди русских, мусульман и армян.
В Семене есть лидерские качества и основательность в делах. Дар быстро находить друзей и умение быть прекрасным работником, сделают со временем из него отличного руководителя и организатора. Семен обладает творческими способностями, к любому делу он подходит немного творчески. Не важно, о чем идет речь, о поиске книги, о написании программы, о ремонте в доме – все будет как-то по-особенному.
Семен обладает такими "немужскими" качествами, как кротость, мягкость и милосердие. Но благодаря им, он становится тем неповторимым мужчиной, о котором мечтают женщины. В доме он рачительный хозяин, с детьми заботливый отец, с родителями внимательный сын, для жены – опора и поддержка.
Своей внешностью Семен всегда очень похож на мать. Кроме того, обладатель этого имени часто наследует такие черты женского характера как доброту и мягкость.
Нередко они достигают успехов в различных областях. Из Семена получится прекрасный писатель, ученый, врач, музыкант или учитель. Мужчина постоянен не только в своих делах, но и в отношениях к другим людям. Так, когда он добьется много в жизни, не станет пренебрегать прежними приятелями или считать их недостойными общения с ним. Он всегда готов проявить беспокойство за близких ему людей и помочь в разрешении любых вопросов. Помимо этого Семен никогда не забудет поздравить с праздником, всегда позвонит или зайдет в гости.
К главным качествам личности Семена можно отнести его интеллект, волю и привлекательность. Несмотря на то, что с первого взгляда обладатель этого имени может показаться достаточно занудным мужчиной, он рассудителен, терпелив и всегда прекрасно организован. Кроме того, ему присуща некоторая загадочность. Стоит отметить, что Семен, при всех своих положительных характеристиках, достаточно злопамятен. Он всегда помнит нанесенные ему обиды. В спорах с другими людьми всегда старается быть объективным и не поддаваться чужому влиянию. Внешне он всегда абсолютно спокоен, при этом в его душе постоянно бушуют эмоции. Стоит отметить, что при всех своих положительных чертах, Семену иногда доставляют удовольствия переживания других людей.
У обладателя этого имени хорошо развита интуиция. Он редко готов полностью раскрыть кому-либо все свои планы и замыслы. Любит действовать скрыто, при этом манипулируя другими людьми. Семен всегда негативно настроен ко всему тому, что способно хоть как-то помешать его делам. Он не любит сковывать себя моральными рамками, всегда стремится к духовной свободе.
Поздравления
есть клевый паренек Семен,
Таким талантом наделен.
Поет, играет на гитаре,
Танцует, если он в ударе.
Семен, всегда ты верь в себя,
Живи счастливо и любя.
И наслаждайся звуком песен,
И знай, всегда ты интересен.
Принимай Семен подарки,
Поздравленья от друзей,
Поцелуй от женщин жаркий,
Рук пожатие от мужей.
Пусть не буде жизнь скупою
На любовь и доброту,
Утро пусть своей росою
Тебе дарит чистоту.
Грозы пусть проходят мимо,
Вьюга не застудит дом,
Будь желанным, будь любимым
И счастливым будь, Семен.
Парень мощный ты, Семен,
Будь отважен и силен,
Чтобы всех врагов сражать
И успех за хвост держать.
Чтобы деньги постоянно
Сами прыгали в карманы,
И огромная любовь
Каждый день взрывала кровь!
Ты настойчив и продвинут,
Необычно ты умен.
Уважаю, восхищаюсь
Я тобой, мой друг Семен.
Пожелаю быть всегда
На волне удачи,
Цели важные свои
Четко обозначить.
Побеждать всегда желаю
Я в любви, в работе.
Жизнь проходит лишь всегда
На мажорной ноте.
Семен, в твой день такой особый,
Желаю легкости, успеха и добра,
Ты очень милый, очень добрый,
Желаю, чтоб сбылась твоя мечта.
Желаю бед не знать, успеха, счастья,
Без них поверь мне очень сложно жить,
Желаю, чтобы отступили беды и ненастья,
Чтобы волшебным оказался каждый миг.
Семен — удачлив и горяч,
И в жизни ждет тебя награда!
Друзьям ты — верное плечо
И для родителей отрада!
В чудесный праздник твой хочу
Я пожелать тебе везенья.
Чтоб горы были по плечу,
Не приставали чтоб сомненья,
Любовь и счастье чтобы в дом
Пришли и поселились прочно
И сладостным своим теплом
Тебя бы грели днем и ночью.