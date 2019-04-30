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Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание

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Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
08:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 30 апреля дожди и холодный воздух накроют Украину, холоднее всего будет на севере.

В Украине во вторник, 30 апреля, большую часть территории страны будет занимать влажный воздух, сохранится противостояние прохладной воздушной массы с севера и теплой – с юга, сообщает Укргидрометцентр.

Временами ожидаются дожди, в южной части – местами небольшие дожди, отдельные грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, на юге южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, на севере Левобережье и в Карпатах 1-5° тепла; днем 11-16°, в центральных областях до 19°, в южной части 18-23°.

В Киеве 30 апреля ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь; температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 30 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Львов – дождь, ночью +8...+10, днем +13...+15
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью 8...+10, днем +13...+15
  • Тернополь – дождь, ночью +8...+10, днем +14...+16
  • Черновцы – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +15...+17
  • Луцк – дождь, ночью +8...+10, днем +13...+15
  • Ровно – дождь, ночью +7...+9, днем +13...+15
  • Житомир – дождь, ночью +7...+9, днем +13...+15
  • Винница – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +17...+19
  • Одесса – дождь, ночью +9...+11, днем +15...+17
  • Николаев – ясно, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Херсон – ясно, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Симферополь – ясно, ночью +8...+10, днем +20...+22
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +18...+20
  • Черкассы – дождь, ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Чернигов – дождь, ночью +5...+7, днем +13...+15
  • Сумы – дождь, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Полтава – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16
  • Днепр – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20
  • Запорожье – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Донецк – дождь, ночью +8...+10, днем +17...+19
  • Луганск – дождь, ночью +8...+10, днем +13...+15
  • Харьков – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14
  • Киев – дождь, +7...+9, днем +11...+13

В Украине в среду, 1 мая, прогнозируются дожди (в большинстве западных областей – значительные дожди), на востоке страны местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на юге ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киеве 1 мая ожидаются дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

2 мая в Украине облачно с прояснениями. На востоке умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура  ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

В Киеве и области 2 мая кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

3 мая ночью в восточных областях и Приазовье, днем на большей части территории страны, 4 мая в западных, днем и в северных и восточных областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-11°С; днем 14-19°С, 4 мая в южных и восточных областях до 21°С, в западной части местами 10-13°С.

3-4 мая в Киеве и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-10°С, днем 14-19°С.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод

Напомним, после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Погода, Дожди, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Прогноз погоды на 30 апреля.
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