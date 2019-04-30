Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание

В Украине во вторник, 30 апреля, большую часть территории страны будет занимать влажный воздух, сохранится противостояние прохладной воздушной массы с севера и теплой – с юга, сообщает Укргидрометцентр.
Временами ожидаются дожди, в южной части – местами небольшие дожди, отдельные грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, на юге южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°, на севере Левобережье и в Карпатах 1-5° тепла; днем 11-16°, в центральных областях до 19°, в южной части 18-23°.
В Киеве 30 апреля ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь; температура ночью 7-9°, днем 11-13°.
Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 30 апреля в городах Украины:
В Украине в среду, 1 мая, прогнозируются дожди (в большинстве западных областей – значительные дожди), на востоке страны местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на юге ночью 7-12°, днем 16-21°.
В Киеве 1 мая ожидаются дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.
Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua
2 мая в Украине облачно с прояснениями. На востоке умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
В Киеве и области 2 мая кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua
3 мая ночью в восточных областях и Приазовье, днем на большей части территории страны, 4 мая в западных, днем и в северных и восточных областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-11°С; днем 14-19°С, 4 мая в южных и восточных областях до 21°С, в западной части местами 10-13°С.
3-4 мая в Киеве и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-10°С, днем 14-19°С.
Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua
Напомним, после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.
В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.
Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.