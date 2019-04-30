Скачать
Вторник, 30.04.2019
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС и гражданство от Путина
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

День пограничника в Украине: дата, традиции и поздравления

День пограничника в Украине: дата, традиции и поздравления
09:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В 2018 году празднование Дня пограничиника перенесли на 30 апреля, этот день посвящен событиям конца апреля 1918 года.

День пограничника для каждой страны праздник особо значимый, так как работники этой профессии охраняют государственную границу на суше и в море. Особое значение праздник имеет в Украине, в которой уже шестой год идет развязанная Российской Федерацией война на Донбассе.

О профессии пограничника

Для того, чтобы стать пограничником необходимо пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины либо закончить специализированное учебное заведение СБУ Украины. Пограничники должны знать необходимые уставы, законы, инструкции и нормативные акты. Каждый пограничник обязан освоить вооружение, уметь пользоваться аппаратурой для наблюдения и современными средствами связи.

В помощь пограничной охране государство предоставляет патрульные судна, самолеты и специализированные автомобили. Кроме охраны границы, пограничники обязаны осуществлять контроль и пропуск граждан, задерживать нарушителей, проводить разведдеятельность в интересах защиты суверенитета страны.

Когда отмечается День пограничника

В 1992 году указом президента праздник День пограничника был установлен 4 ноября. Однако многие служившие в советских пограничных войсках продолжали праздновать его 28 мая. С 2003 года во времена правления Леонида Кучмы дату праздника День пограничника возвратили обратно. И с того времени день погранвойск Украины отмечался 28 мая.

В 2018 году празднование Дня пограничника перенесли – на 30 апреля. День посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с Российской Советской Республикой и Донской республикой.

Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод
Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим ПчеловодЧитать полностью

Традиции на День пограничника

В день пограничника Украины имеют место следующие торжественные обычаи:

- церемонии возложения цветов к мемориальным доскам и памятникам людей, погибших защищая родину.

- высокопоставленные чиновники выражают слова благодарности, а также вручают грамоты.

- командование выделяет инициативных работников, награждая премиями и ценными подарками.

Также в этот день отличившиеся служащие получают внеочередные звания и повышения в должностях.

Поздравления с Днем пограничника в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю продвижения, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

***

Поздравляю с Днем пограничника. Желаю сохранить свое здоровье крепким и стальным, желаю оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.

***

Поздравляю с Днём пограничника и от души желаю всегда беречь в сердце честь и закалять в душе отвагу, с доброй песней вспоминать бравую службу и в любой момент быть наготове расчистить границы Родины от врагов. Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности, ни на рубеже Отчизны не будет туч и хмурых дней.

Поздравления с Днем пограничника в стихах

Проблемы в службе пограничной Закрыть желаю на засов,

А в жизни пусть сугубо личной Границ не ведает любовь,

И счастье верным псом у ног Домашний стережет порог!

***

Чтоб всегда на границе была тишина,

Ты её бережёшь без покоя и сна,

В дождь и в холод, в жару или лютый мороз

Ты врагу дашь отпор без поблажек, всерьёз.

Береги себя, наш пограничник лихой,

Вся держава сейчас у тебя за спиной,

Все желают успеха тебе и добра,

Для наград и салютов настала пора!

***

Всегда пусть легкой будет служба

С коллегами пусть крепнет дружба,

Чтоб был любимчиком удачи,

Решал все сложные задачи.

Ты нашей родины большой

Хранишь границу и покой,

Так каждый день и каждый год

Тебя Господь пусть бережет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дата, Причина, Традиция, День пограничника Украины, Поздравление с днем пограничиника, Перенос даты праздника в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
02 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
03 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
04 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
05 Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США предотвратили крупный теракт
В США предотвратили крупный теракт
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь