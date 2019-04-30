День пограничника в Украине: дата, традиции и поздравления

День пограничника для каждой страны праздник особо значимый, так как работники этой профессии охраняют государственную границу на суше и в море. Особое значение праздник имеет в Украине, в которой уже шестой год идет развязанная Российской Федерацией война на Донбассе.
О профессии пограничника
Для того, чтобы стать пограничником необходимо пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины либо закончить специализированное учебное заведение СБУ Украины. Пограничники должны знать необходимые уставы, законы, инструкции и нормативные акты. Каждый пограничник обязан освоить вооружение, уметь пользоваться аппаратурой для наблюдения и современными средствами связи.
В помощь пограничной охране государство предоставляет патрульные судна, самолеты и специализированные автомобили. Кроме охраны границы, пограничники обязаны осуществлять контроль и пропуск граждан, задерживать нарушителей, проводить разведдеятельность в интересах защиты суверенитета страны.
Когда отмечается День пограничника
В 1992 году указом президента праздник День пограничника был установлен 4 ноября. Однако многие служившие в советских пограничных войсках продолжали праздновать его 28 мая. С 2003 года во времена правления Леонида Кучмы дату праздника День пограничника возвратили обратно. И с того времени день погранвойск Украины отмечался 28 мая.
В 2018 году празднование Дня пограничника перенесли – на 30 апреля. День посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с Российской Советской Республикой и Донской республикой.
Традиции на День пограничника
В день пограничника Украины имеют место следующие торжественные обычаи:
- церемонии возложения цветов к мемориальным доскам и памятникам людей, погибших защищая родину.
- высокопоставленные чиновники выражают слова благодарности, а также вручают грамоты.
- командование выделяет инициативных работников, награждая премиями и ценными подарками.
Также в этот день отличившиеся служащие получают внеочередные звания и повышения в должностях.
Поздравления с Днем пограничника в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю продвижения, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!
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Поздравляю с Днем пограничника. Желаю сохранить свое здоровье крепким и стальным, желаю оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.
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Поздравляю с Днём пограничника и от души желаю всегда беречь в сердце честь и закалять в душе отвагу, с доброй песней вспоминать бравую службу и в любой момент быть наготове расчистить границы Родины от врагов. Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности, ни на рубеже Отчизны не будет туч и хмурых дней.
Поздравления с Днем пограничника в стихах
Проблемы в службе пограничной Закрыть желаю на засов,
А в жизни пусть сугубо личной Границ не ведает любовь,
И счастье верным псом у ног Домашний стережет порог!
***
Чтоб всегда на границе была тишина,
Ты её бережёшь без покоя и сна,
В дождь и в холод, в жару или лютый мороз
Ты врагу дашь отпор без поблажек, всерьёз.
Береги себя, наш пограничник лихой,
Вся держава сейчас у тебя за спиной,
Все желают успеха тебе и добра,
Для наград и салютов настала пора!
***
Всегда пусть легкой будет служба
С коллегами пусть крепнет дружба,
Чтоб был любимчиком удачи,
Решал все сложные задачи.
Ты нашей родины большой
Хранишь границу и покой,
Так каждый день и каждый год
Тебя Господь пусть бережет.