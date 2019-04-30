День пограничника в Украине: дата, традиции и поздравления

Новости Украины: В 2018 году празднование Дня пограничиника перенесли на 30 апреля, этот день посвящен событиям конца апреля 1918 года.

День пограничника для каждой страны праздник особо значимый, так как работники этой профессии охраняют государственную границу на суше и в море. Особое значение праздник имеет в Украине, в которой уже шестой год идет развязанная Российской Федерацией война на Донбассе.

О профессии пограничника

Для того, чтобы стать пограничником необходимо пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины либо закончить специализированное учебное заведение СБУ Украины. Пограничники должны знать необходимые уставы, законы, инструкции и нормативные акты. Каждый пограничник обязан освоить вооружение, уметь пользоваться аппаратурой для наблюдения и современными средствами связи.

В помощь пограничной охране государство предоставляет патрульные судна, самолеты и специализированные автомобили. Кроме охраны границы, пограничники обязаны осуществлять контроль и пропуск граждан, задерживать нарушителей, проводить разведдеятельность в интересах защиты суверенитета страны.

Когда отмечается День пограничника

В 1992 году указом президента праздник День пограничника был установлен 4 ноября. Однако многие служившие в советских пограничных войсках продолжали праздновать его 28 мая. С 2003 года во времена правления Леонида Кучмы дату праздника День пограничника возвратили обратно. И с того времени день погранвойск Украины отмечался 28 мая.

В 2018 году празднование Дня пограничника перенесли – на 30 апреля. День посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с Российской Советской Республикой и Донской республикой.

Традиции на День пограничника

В день пограничника Украины имеют место следующие торжественные обычаи:

- церемонии возложения цветов к мемориальным доскам и памятникам людей, погибших защищая родину.

- высокопоставленные чиновники выражают слова благодарности, а также вручают грамоты.

- командование выделяет инициативных работников, награждая премиями и ценными подарками.

Также в этот день отличившиеся служащие получают внеочередные звания и повышения в должностях.

Поздравления с Днем пограничника в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю продвижения, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

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Поздравляю с Днем пограничника. Желаю сохранить свое здоровье крепким и стальным, желаю оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.

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Поздравляю с Днём пограничника и от души желаю всегда беречь в сердце честь и закалять в душе отвагу, с доброй песней вспоминать бравую службу и в любой момент быть наготове расчистить границы Родины от врагов. Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности, ни на рубеже Отчизны не будет туч и хмурых дней.

Поздравления с Днем пограничника в стихах

Проблемы в службе пограничной Закрыть желаю на засов,

А в жизни пусть сугубо личной Границ не ведает любовь,

И счастье верным псом у ног Домашний стережет порог!

***

Чтоб всегда на границе была тишина,

Ты её бережёшь без покоя и сна,

В дождь и в холод, в жару или лютый мороз

Ты врагу дашь отпор без поблажек, всерьёз.

Береги себя, наш пограничник лихой,

Вся держава сейчас у тебя за спиной,

Все желают успеха тебе и добра,

Для наград и салютов настала пора!

***

Всегда пусть легкой будет служба

С коллегами пусть крепнет дружба,

Чтоб был любимчиком удачи,

Решал все сложные задачи.

Ты нашей родины большой

Хранишь границу и покой,

Так каждый день и каждый год

Тебя Господь пусть бережет.