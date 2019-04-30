Скачать
Среда, 01.05.2019
Ельченко напомнил Европе об опасности ядерного вооружения в Крыму
Ельченко напомнил Европе об опасности ядерного вооружения в Крыму
В ООН призывают к сдержанности в Венесуэле
В ООН призывают к сдержанности в Венесуэле
Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Антипасха или Фомино воскресенье 5 мая: Значение и история праздника
Антипасха или Фомино воскресенье 5 мая: Значение и история праздника

Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"

Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"
23:32 Вт, 30 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: 30 апреля Владимир Зеленский всретился с Николаем Салабаем.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился во вторник с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Николаем Салабаем.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. Затем патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Как сообщалось, во вторник В.Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Филарет, Власть, Владимир Зеленский, Николай Салабай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
02 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
03 Почему полезно просыпаться в 6 утра
04 NK шокирует: Украинская певица обнажилась на черно-белом снимке
05 Полезные отвары с целебными свойствами алоэ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде: объявлен оранжевый уровень опасности
Украинцев предупредили о непогоде
&quot;Паспортизация ОРДЛО&quot;: МИД Украины обратился к международным партнерам
МИД Украины обратился к международным партнерам
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.04 - 28.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь