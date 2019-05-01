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Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину

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Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В большинстве областей 1 мая пройдет дождь, в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы.

 В ближайшие сутки, 1 мая, на территорию Украины переместится активный циклон с Балкан, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается дождливая погода, в западных и северных областях местами значительные, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди; в южных и центральных областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, на западе северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 тепла, в южной части и на Закарпатье до 12°; днем в северных и западных областях 10-15° тепла, на остальной территории 16-21°. В Киеве – ночью умеренный, днем значительный дождь; температура ночью 5-7°, днем 10-12°.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 1 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью 5...+7, днем +11...+13
  • Тернополь – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Черновцы – дождь, ночью +6...+8, днем +11...+13
  • Хмельницкий – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Луцк – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14
  • Ровно – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14
  • Житомир – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Винница – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +13...+15
  • Одесса – дождь, ночью +10...+12, днем +16...+18
  • Николаев – дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20
  • Херсон – дождь, ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Симферополь – дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +18...+20
  • Черкассы – дождь, ночью +6...+8, днем +14...+16
  • Чернигов – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Сумы – дождь, ночью +4...+6, днем +12...+14
  • Полтава – дождь, ночью +5...+7, днем +13...+15
  • Днепр – дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20
  • Запорожье – дождь, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Донецк – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19
  • Луганск – дождь, ночью +5...+7, днем +14...+16
  • Харьков – дождь, ночью +5...+7, днем +13...+15
  • Киев – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12

2 мая - небольшие, ночью на востоке умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке до 12°; днем 14-19°.

В Киеве - небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу 3 мая ночью без осадков, днем в западных и местами северных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории страны без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 2 мая на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем мая 14-19 ° 3 мая 17-22 °.

На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем 17-22 °.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

4 и 5 мая ожидается в западных областях дожди; температура ночью 4-10 °, днем 4 мая 12-18 ° 5 мая 7-13 °. В восточных и южных областях преимущественно без осадков, в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы; температура ночью 6-12 °; днем 16-22°.

В столичном регионе 4-5 мая пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °.

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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