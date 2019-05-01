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Среда, 01.05.2019
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В Украине новые правила прохождения техосмотра

В Украине новые правила прохождения техосмотра
12:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: abendblatt.de

Новости Украины: С 1 мая в Украине вступили в силу новые правила прохождения техосмотра.

В Украине с 1 мая обновлено формат документа, который подтверждает успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Отныне информация будет храниться в формате радиометки. Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД Украины.

"Формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния, будет обновлено. С 1 мая 2019 года бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. В соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения, владелец транспортного средства обязан закрепить метку в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны", - говорится в сообщении.

Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК и облегчит работу контролирующим органам.

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Изменения в порядке проведения ОТК утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2019 года № 46, которое было опубликовано 7 февраля 2019 года и которое вступает в силу через три месяца с момента опубликования. Если владелец транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу ПКМУ от 23 января 2019 года № 46, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

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МВД, Автомобили, Техосмотр, Прохождение техосмотра.
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