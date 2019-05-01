Пожарные Украины и Беларуси провели совместные учения

Новости Украины: Украинские пожарные в Гомельской области с белорусскими коллегами провели совместные учения в рамках сотрудничества стран Восточного партнерства.

Украинские и белорусские пожарные провели совместные двухдневные учения на приграничной территории в рамках программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь-Украина.

Об этом сообщается на сайти Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины 1 мая.

"В с. Гдень Брагинского района Гомельской области, в течение 29-30 апреля состоялись учения в рамках реализации проекта «Мониторинг, прогнозирование и тушение пожаров в природных экосистемах на приграничной территории» в рамках программы Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь-Украина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участниками учений стали представители ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, учреждения «Гомельськое областное управление МЧС Республики Беларусь», Государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационный экологический заповедник» и другие.

Кроме того сообщается, что в первый день обучения состоялся брифинг участников мероприятия, обзор полевого лагеря, инструктаж по безопасности труда, демонстрация возможностей систем мониторинга.

На следующий день все участники обучения от теоретического блока перешли к практическому этапу.

"По замыслу учений, было получено несколько вводных, поэтому обучение происходило на нескольких локациях: лесной пожар, который произошел в районе села Чикаловичи, и распространение его в сторону границы с Украиной, переброски пламени на условный населенный пункт и эвакуации населения в полевой лагерь, поиск граждан, заблудившихся вблизи очага пожара и спасения людей, находящихся по другую сторону реки Брагинка и которым грозит пожарная опасность в виде дыма", - добавляют в ГСЧС.

Сообщается, что спасатели четко и оперативно наладили сотрудничество по тушению пожара и спасения граждан и смогли в кратчайший срок выполнить возложенные на них функции и задачи.

Отмечается, что целью подобных учений является повышение уровня взаимодействия на соответствующих приграничных территориях в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации, пожаротушения и информирования населения о проблемах безопасности и охраны окружающей среды, а также повышение уровня профессиональной подготовки и оперативного реагирования профессиональных пожарно-спасательных служб и подразделений, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в экосистемах.