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Корь в Украине: сколько человек заболело в 2019 году

Корь в Украине: сколько человек заболело в 2019 году
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В связи с несвоевременной вакцинацией от кори в Украине с начала 2019 года заболели 44 тысячи украинцев.

С начала 2019 года в Украине корью заболели почти 44 тысячи человек, 16 - умерли от осложнений.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"С начала года (с 28 декабря 2018 г. до 25 апреля 2019 г.) корью заболело 43 783 человека — 20 359 взрослых и 23 424 ребенка. От осложнений кори умерло 16 человек. На отчетной неделе от осложнений кори умер 12-летний ребенок, который не мог быть привит из-за противопоказаний к вакцине. Защитить таких людей можно только коллективным иммунитетом. Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, 37 из которых скончались", - говорится в сообщении.

С 18 до 25 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (311 больных: 227 взрослых и 84 ребенка), г. Киев (229 больных: 111 взрослых и 118 детей), Тернопольской (206: 73 взрослых и 133 ребенка), Хмельницкой (191: 96 взрослых и 95 детей), Киевской (165: 84 взрослых и 81 ребенок) областях. Данные по заболеваемости корью в каждом из регионов с начала года по состоянию на 25 апреля 2019 г. можно увидеть по ссылке.

"Минздрав Украины совместно с местными властями продолжает специальные меры, чтобы остановить вспышку кори в стране. В ближайшие дни подобная спецоперация начнется в Хмельницкой области, где еженедельно растет количество новых случаев болезни", - добавили в сообщении.

Днепропетровщина полностью обеспечена детскими вакцинами

Как известно, в течение первого квартала спецоперация для повышения уровня вакцинации и преодоления кори проходила во Львовский области. В результате 90% детей региона имеют защиту от кори, и Львовщина не является лидером среди областей с самыми высокими показателями заболеваемости корью.

Для надежной защиты от болезни все дети должны вовремя получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори.

Вакцинироваться по Календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививке, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска — военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 18 апреля в Украине было 979 127 доз.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Смерть, Прививка.
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