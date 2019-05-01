Забавные конкурсы на девичник: веселое прощание невесты с свободной жизнью

Новости Украины: Яркий и веселый девичник — это мечта для любой невесты.

Устали от свадебных приготовлений? Хотите повеселиться с подругами так, чтобы вспоминать об этом долгие годы? Чтобы мероприятие, символизирующее прощание невесты с веселой свободной жизнью, прошло на "ура", необходимо учесть много важных моментов: тематика вечеринки, костюмы, еда, напитки, письмо-приглашение или звонок лучшим подружкам­ – все это его незаменимые части. Однако отличить девичник от обычных дружеских посиделок помогает сценарий – прикольные конкурсы сделают праздник веселым и запоминающимся.

Тест для разрядки

Выдайте подружкам листочки и ручку. В столбик они должны написать четыре слова: море, кошка, лошадь, лес; и к каждому слову ассоциации, которые они вызывают ( они должны быть развернутые и сложные). Далее каждая сдаст свой листик, и вы зачитаете результаты :

Море – это любовь;

Кошка - женщина;

Лошадь – мужчина;

Лес – жизнь.

Таким образом, каждая узнает свое подсознательное отношение к любви, жизни, женщинам и мужчинам.

Нескладные ответы

Смешная и простая игра, для создания которой требуется применить лишь немного фантазии. Берете бумажный лист, ручку и две емкости (банки, корзинки). Бумажный лист делите на много мелких частей, а получившийся ворох маленьких листиков делите на две равные кучки.

Каждая кучка будет отвечать одной из двух категорий: на первой будут вопросы по типу "что делать, если…", на второй — ответы на эти вопросы. Например: "Что делать, если из фильма про Ди Каприо вдруг исчез сам Ди Каприо? Подменить его другим героем", "Что делать, если вам подарили старую коробку, в то время, как вы ожидали розы? Украсть розы из соседнего магазина", "Что делать, если муж хочет на ужин жареные колбаски, а дома только буряк и теща? Попросить тещу сделать их".

Каждая кучка складывается в отдельную емкость. После этого участницы выбирают бумажки из разных коробок в форме вопрос-ответ. В итоге получатся интересные и смешные сочетания, которые повеселят всех гостей вечеринки. Например: "Что делать, если муж хочет на ужин жареные колбаски, а дома только буряк и теща? – Подменить его другим героем."

Собери себе мужчину

Конкурс проводится при помощи заранее подготовленного реквизита. Для него необходимы фото мужчин по количеству гостей девичника – их можно вырезать из журнала, распечатать (главное, чтобы картинки были одного формата). Следующий конкурсный шаг: разрезать фотографии так, чтобы части тела оказались отдельно – голова, руки, ноги, торс. Девушкам нужно будет собрать себе идеального мужчину, используя эти вырезки.

Отгадай прозвище

Невеста придумывает прозвища для всех девочек на вечеринке, пишет их на листочках и прикрепляет по одному прозвищу на спину каждой подружке. Участницы должны отгадать, как их назвали, задавая наводящие вопросы. Игру можно растянуть на весь вечер.

Каким будет свадебное платье

Прикольный и забавный конкурс для приглашенных на девичник. В мешочек кладутся карточки с изображением всевозможных нарядов (свадебное платье там также должно быть) – смешные костюмы животных, форма дворника, мусорщика, полицейского, наряд стриптизерши, эротические фото девушек с одним только набедренным платком или шейным шарфиком и тому подобные. В этом случае чем прикольнее – тем лучше. Будет веселее.

Какую карточку на девичнике вытянет невеста – так ей, и выходить замуж. Вариантов этой игры может быть множество – "что суженая будет носить через год", "подарок мужа вместо шубы".

Каверзные вопросы невесте

Ну кому из подружек не захочется задать невесте пару каверзных вопросов перед свадьбой? Ну кому не интересно узнать подробности личной жизни жениха и невесты и особенности их взаимоотношений? На девичнике особенно хочется смело спросить о тайном хобби мужчины или его мечте, о том, сколько детей хочет пара и как они их назовут, а также, например, о том, бреет ли он подмышки. Вопросы могут быть как веселыми, так и серьезными.

Для того, чтобы сделать настоящий тест необходимо заранее составить список вопросов и задать их жениху еще до девичника. Тогда можно сравнить ответы и узнать насколько хорошо невеста знает своего будущего мужа.

Самые необычные фанты

Фанты — это замечательный способ сплотить компанию из малознакомых людей, ведь участницы девишника обязательно будут общаться в процессе, обсуждать яркие моменты и веселиться.

Стандартный вариант проведения: напечатать различные прикольные задания на листочках. Их можно выдавать в отдельном розыгрыше, при помощи жеребьевки либо давать по карточке всем проигравшим в каждом новом конкурсе. Самое интересное, что в фанты можно играть не только дома, но и на улице, в кафе и даже в клубе.

Вот несколько ярких примеров:

Сфотографироваться с незнакомой компанией.

Подсесть к незнакомцу и завести с ним беседу, словно вы давно знакомы.

Охранять охранника или сфотографироваться с ним.

Убедить незнакомого человека в том, что вы известная телеведущая и оставить ему автограф.

Спеть серенаду.

Сыграть сценку из фильма.

Делать непонятные и несвязные движения на танцполе.

Исполнить танец робота.

Выпить напиток, не помогая себе руками.

Исполнять все, что вы хотите сказать, в виде песни.

Выкрикнуть что-нибудь в окно.Например: «В голове моей опилки: Да, да, да»

Фанты могут быть самыми разными, главное не бояться вносить свежие идеи.

Чтобы девичник прошел прикольно и интересно, заранее продумайте соответствующую возрасту и количеству приглашенных конкурсную программу. Обязательно проследите за раздачей призов победителям девичника. Пусть тому, кто наберет наибольшее количество побед, достанется бутылка хорошего шампанского.