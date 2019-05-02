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Программа "Бесплатная диагностика" заработает в этом году

Программа "Бесплатная диагностика" заработает в этом году
16:10 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Гройсман анонсировал программу "Бесплатная диагностика".

Реформирование здравоохранения будет продолжаться, и уже с января 2020 года в Украине заработают новые механизмы финансирования медицинской помощи на всех уровнях.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

"С 1 января 2020 года новые механизмы финансирования заработают на всех уровнях медицинской помощи — от первичного звена до стационара", - отметил он.

По словам Гройсмана, в течение 2019 года власть будет реализовывать пилотный проект реформы экстренной медицины в 5 областях Украины и городе Киев, обновлять материально-техническую базу "скорой", проводить обучение медработников.

Кроме того, будет вводиться центральная электронная система, чтобы работа диспетчерских служб была более эффективной. Далее эти изменения будут распространяться на всю Украину.

"В этом году заработает программа" Бесплатная диагностика ". По направлению своего врача можно будет бесплатно получить диагностические и лечебные услуги. Среди них: различные анализы, маммография, 5 видов рентгена, эхокардиография, ЭКГ, 6 видов УЗИ ", - напомнил Гройсман.

Гройсман сообщил, что 170 тысяч семей получили "пакет малыша"

Премьер-министр также отметил, что в 2019 году продолжится подготовка к трансформации специализированной помощи: поликлиник и стационаров.

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Медреформа, Владимир Гройсман, Бесплатная диагностика.
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