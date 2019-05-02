УГЦР: Услуга по переносу абонентского номера работает в штатном режиме

Новости Украины: В Украине услуга переноса абонномера заработала в штатном режиме.

Услуга по переносу абонентского номера (MNP) работает в штатном режиме, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), определенного администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, Вадим Гулько.

"По состоянию на 12:00 четверга центральная база данных обработала 455 заявок на перенос номера. Все работает без сбоев", - отметил он.

Мобильные операторы также сообщили, что заявки на перенос номеров уже поступают.

В частности, оператор lifecell сообщил о нескольких сотнях заявок на переход в их сети с номерами других операторов.

В "Vodafone Украина" также сообщили, о наличии заявок от абонентов как на переход, так и на выход из их сетей.

В пресс-службе крупнейшего мобильного оператора Украины компании "Киевстар" на вопрос о наличии/отсутствии заявок от абонентов на перенос номера пока не ответили.

С 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора сможет обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. Перенос номера будет происходить в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно будет или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.