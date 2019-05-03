День ангела Федора: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Федор (Феодор) считается христианским, так как стало использоваться как личное имя среди первых христиан.

Имя Федор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок"). Поэтому имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.

Имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Федор носили многие монархи и духовные деятели.

От мужского имени Федор образовано женское имя – Феодора (Федора). В европейских странах звучит как Теодора, Тудора, Тадора.

Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.

Смысловое сходство с именем Федор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Федор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.

Обижаться на Федора очень сложно, поскольку даже при поверхностном общении с ним сразу становится ясно, что его основная черта – человеколюбие. К тому же по натуре Федор – философ, считающий, что главное в жизни – это дружеские отношения.

В то же время нельзя сказать, что Федор обладает легким характером. Мужчина с этим именем очень закрыт и противоречив. Жизнь его может развиваться только в рамках двух сценариев. Согласно первому, Федор занимает одну из самых нижних ступеней социальной лестницы, перебивается случайной работой, часто лишен своего угла, имеет неприятности с законом. Второй сценарий куда более позитивен, но менее вероятен. Согласно нему, Федор посредством борьбы достигает власти, но и поражений в его жизни все равно большое количество.

Душа Федора не по-мужски тонка и чутка. К тому же мужчина одарен развитой интуицией, хорошо чувствует наступающие события. Склад ума Феди скорее синтетический, но достаточно развитый.

Из Федора получается хороший друг. Он умеет терпеливо и внимательно слушать, способен давать хорошие советы. Однако, с годами советы начинают даваться без повода, а сам мужчина становится слишком подозрительным. В итоге Федор часто доживает свой век в одиночестве.

Федор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Федор сможет создать семью.

Федора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.

В рабочих условиях Федор остается доброжелательным и неконфликтным, но и на близкий контакт с коллегами не идет. Специальность, которую выбирает Федор, как правило, не приносит ему постоянного высокого заработка.

Поздравления

Ты обладаешь всеми качествами положительными,

Всегда уверенный в себе, снисходительный,

Умеешь быть добрым, ласковым, внимательным,

Любящим, верным, обаятельным.

В день ангела прими, Федор, поздравления,

Пускай отличным будет настроение,

Пускай фортуна улыбается тебе,

Пусть будет все отлично в твоей судьбе.

День ангела – праздник света и тепла,

День ангела – праздник счастья и добра,

Ангел – хранитель дарит всем утешенье,

И на целый год благословенье.

Для тебя, Федор, сегодня поздравленья,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

А особенно сегодня - в твой День рождения.

Федор, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Федя, ты забот не бойся,

Отдохни и успокойся,

Именины отмечай,

За столом всех собирай.

Я хочу тебе сказать –

Буду счастья я желать.

Пусть всегда тебе везет,

Счастье пусть приветы шлет

Федор, твой сегодня праздник,

Главный он в твоей судьбе.

Пусть подарков много разных

Преподносит жизнь тебе.

В именины я желаю

Много радостных побед,

Пусть же все, что загадаешь,

Исполняется в момент!

Федор – означает "Божий дар",

И сейчас, в День ангела, Федюша,

Мне уже сказать тебе пора:

Ты и вправду "дар", ты самый лучший!

Ты надежен и не терпишь спешки,

Золотые руки у тебя.

Пожелать хочу тебе, конечно,

Счастья и любви сегодня я!