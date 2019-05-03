День ангела Федора: значение имени и поздравления

Имя Федор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок"). Поэтому имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.
Имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Федор носили многие монархи и духовные деятели.
От мужского имени Федор образовано женское имя – Феодора (Федора). В европейских странах звучит как Теодора, Тудора, Тадора.
Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.
Смысловое сходство с именем Федор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Федор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.
Обижаться на Федора очень сложно, поскольку даже при поверхностном общении с ним сразу становится ясно, что его основная черта – человеколюбие. К тому же по натуре Федор – философ, считающий, что главное в жизни – это дружеские отношения.
В то же время нельзя сказать, что Федор обладает легким характером. Мужчина с этим именем очень закрыт и противоречив. Жизнь его может развиваться только в рамках двух сценариев. Согласно первому, Федор занимает одну из самых нижних ступеней социальной лестницы, перебивается случайной работой, часто лишен своего угла, имеет неприятности с законом. Второй сценарий куда более позитивен, но менее вероятен. Согласно нему, Федор посредством борьбы достигает власти, но и поражений в его жизни все равно большое количество.
Душа Федора не по-мужски тонка и чутка. К тому же мужчина одарен развитой интуицией, хорошо чувствует наступающие события. Склад ума Феди скорее синтетический, но достаточно развитый.
Из Федора получается хороший друг. Он умеет терпеливо и внимательно слушать, способен давать хорошие советы. Однако, с годами советы начинают даваться без повода, а сам мужчина становится слишком подозрительным. В итоге Федор часто доживает свой век в одиночестве.
Федор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Федор сможет создать семью.
Федора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.
В рабочих условиях Федор остается доброжелательным и неконфликтным, но и на близкий контакт с коллегами не идет. Специальность, которую выбирает Федор, как правило, не приносит ему постоянного высокого заработка.
Поздравления
Ты обладаешь всеми качествами положительными,
Всегда уверенный в себе, снисходительный,
Умеешь быть добрым, ласковым, внимательным,
Любящим, верным, обаятельным.
В день ангела прими, Федор, поздравления,
Пускай отличным будет настроение,
Пускай фортуна улыбается тебе,
Пусть будет все отлично в твоей судьбе.
День ангела – праздник света и тепла,
День ангела – праздник счастья и добра,
Ангел – хранитель дарит всем утешенье,
И на целый год благословенье.
Для тебя, Федор, сегодня поздравленья,
Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье,
А особенно сегодня - в твой День рождения.
Федор, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Федя, ты забот не бойся,
Отдохни и успокойся,
Именины отмечай,
За столом всех собирай.
Я хочу тебе сказать –
Буду счастья я желать.
Пусть всегда тебе везет,
Счастье пусть приветы шлет
Федор, твой сегодня праздник,
Главный он в твоей судьбе.
Пусть подарков много разных
Преподносит жизнь тебе.
В именины я желаю
Много радостных побед,
Пусть же все, что загадаешь,
Исполняется в момент!
Федор – означает "Божий дар",
И сейчас, в День ангела, Федюша,
Мне уже сказать тебе пора:
Ты и вправду "дар", ты самый лучший!
Ты надежен и не терпишь спешки,
Золотые руки у тебя.
Пожелать хочу тебе, конечно,
Счастья и любви сегодня я!