Погода на выходные: потеплеет, но местами пройдут грозы

Новости Украины: В ближайшие дни в Украине будет тепло, но ожидаются дожди и грозы.

В ближайшие сутки, 3 мая, погоду в Украине будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, на западе страны - атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью - без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь, днем по всей Украине, кроме южных областей, небольшие, в западных областях умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-12°, днем 16-21°, в южных областях до 24°.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 3 мая самая высокая температура была зафиксирована на отметке 30,2 градусов тепла в 2018 году, а самая низкая ночью на отметке 0,8 градусов мороза в 1935 и 1965 годах.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 3 мая в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +8...+10, днем +19...+21

Львов – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19

Ивано-Франковск – дождь, ночью +7...+9, днем +18...+20

Тернополь – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Черновцы – дождь, ночью +7...+9, днем +19...+21

Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Луцк – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19

Ровно – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19

Житомир – дождь, ночью +6...+8, днем +18...+20

Винница – дождь и грозы, ночью +7...+9, днем +18...+20

Одесса – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Николаев – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Херсон – ясно, ночью +8...+10, днем +20...+22

Симферополь – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +19...+21

Черкассы – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Чернигов – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19

Сумы – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19

Полтава – дождь, ночью +7...+9, днем +18...+20

Днепр – ясно, ночью +7...+9, днем +19...+21

Запорожье – ясно, ночью +7...+9, днем +19...+21

Донецк – дождь, ночью +7...+9, днем +18...+20

Луганск – дождь, ночью +6...+8, днем +18...+20

Харьков – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Киев – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

В субботу, 4 мая, на большей части территории Украины, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°; днем 19-24°, в западных, северных областях и на побережье морей 13-18°.

В Киеве 4 мая - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

5 мая без осадков, только в западной части временами дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 19-24°, на побережье морей, в западных, 4 мая и в северных областях 13-18°. В Киеве 5 мая без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 4 мая 13-18°, 5 мая 19-24°.

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

В восточных, Днепропетровской, Запорожской области 6 мая преимущественно без осадков, 7 мая местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 7-13°, днем 20-26°.

На остальной территории временами дожди, местами грозы; температура ночью 5-11°, днем 16-23° (7 мая в большинстве северных и центральных областей 11-17°), в западной части страны понижение температуры ночью до 1-7° тепла, днем до 8-14°; в Карпатах дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла.

6- 7 мая - дожди, грозы (ночью 6 мая местами). Температура ночью 6-11°; днем 6 мая 16-21°, 7 мая 11-16°.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали, что в мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.