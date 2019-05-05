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Приметы и обряды на 5 мая – День Луки

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Приметы и обряды на 5 мая – День Луки
08:23 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 5 мая по народному календарю: Лука, чащобные хороводы.

Луковой страдой называли в народе день святого Луки, выходя на посадку всем миром... Был он не только одним из основных продуктов питания, но еще и первым "домашним доктором". "Лук - от семи недуг" - говорили крестьяне и ошибались.

День 5 мая в старину называли по-разному: Лука, Чащобные хороводы и т.д. В день Луки водили хороводы, развлекали себя самыми разными играми. Однако говорили, что и нечистая сила сейчас хочет повеселиться и навредить людям.

Верили, что ведьмы 5 мая стелили на траву, покрытую росой, холст и водили хороводы. Причем, эти ведьмы были беременными, а потому, если женщина хотела избавиться от бесплодия, ей следовало подойти к лесной поляне, над которой вешний пар поднимается, а потом, увидев ведьм, полностью раздеться и незаметно встать в хоровод на холст. Затем от полотна следовало оторвать кусок и утереться им по возвращении домой. Это и сулило скорую беременность. Однако многие полагали, что, если женщина попадет в хоровод ведьм, то те подкинут в ее чрево ведьмененка, а сама мать останется в подчинении у нечистой силы.

В теплое время - время хороводов и игр - не только девушки хотели повеселиться, но и нечистая сила. Ведьмы в этот день стелили на траву, покрытую росой, холст и водили на нем хороводы. К этому дню, как верили в народе, ведьмы уже были беременны. Поэтому, чтобы избавиться от бесплодия, женщины использовали такой способ, который никак нельзя назвать безопасным. Бесплодная женщина шла к лесной поляне, над которой поднимался теплый вешний пар. Она выглядывала ведьм, раздевалась и вставала незаметно в хоровод на холсте, а потом отрывала от утоптанного полотна лоскут, приходила домой, утиралась и вскорости тоже беременела.

Народные приметы

Луна в ночь на 5 мая рано всходит на небе – будут ранние морозы, а сеять, по приметам, лучше всего ранний лук-севок

При убывающей Луне с посевами лучше подождать

Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести

Если кукушка в день Луки кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей

Знаменательные события в истории: 5 мая 2019 года

Гроза в этот день – будет богатый урожай

Утром установилась ясная погода – примета к тому, что можно проводить посевные работы

Наблюдаются заморозки – еще 40 утренних морозов повредят поля

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