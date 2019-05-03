В Раду переданы законопроекты о реформировании оборонно-промышленного комплекса

Новости Украины: Кубив сообщил, что законопроекты о реформе в "оборонке" передали в Раду.

В Раду передали законопроекты о реформировании в оборонно-промышленном комплексе, в частности относительно улучшения кооперации в ОПК, реформирования госзакупок в сфере обороны, снятия запрета на проведение корпоратизации, а впоследствии и приватизации части предприятий ОПК.

Об этом написал первый вице-премьер-министр Степан Кубив в своем блоге на сайте Укринформа.

Он напомнил, что в 2014 году Украина была не готова к вооруженной агрессии со стороны России, аннексии Крыма, началу фактической войны на востоке. "Болезненный военный удар со стороны России заставил Украину изменить философию и подходы к стратегии повышения собственной обороноспособности. Потому как сильная, хорошо вооруженная, тренированная армия гарантирует национальную безопасность в условиях войны и становится мощным рычагом поддержания мира в невоенное время", - отметил Кубив.

По его словам, 24 апреля на своем заседании Кабинет министров уполномочил Министерство экономического развития и торговли Украины выполнять функцию центрального органа исполнительной власти в оборонно-промышленном комплексе Украины. "Задача не из легких, потому что открытость и прозрачность управления оборонно-промышленным комплексом следует совместить с защитой секретных промышленных разработок, стратегических документов и военной информации. В частности, от вражеской разведки и промышленного шпионажа, особенно опасного в условиях гибридной войны", - отметил он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что решение правительства стало логическим продолжением работы, которую Минэкономразвития проводит с 2016 года по 2018-й. "В частности, мы обеспечили создание линии по производству высокоточного вооружения "Ольха", что позволяет говорить о начале его серийного производства, а еще - линии по производству твердого ракетного топлива. Вместе с МВД осуществили запуск линии по производству патронов для стрелкового оружия калибров 9 на 18 и 9 на 19, что позволяет полностью обеспечить потребности силового блока Украины в этих патронах. А еще есть контракт на создание производственных мощностей для производства крылатой ракеты по проекту "Нептун", изготовление бронетанковой техники и средств радиолокации, а также восстановление полигонов для испытания боеприпасов", - сообщил Кубив.

Также, по его словам, проведена масштабная работа по налаживанию межгосударственной кооперации в сфере ОПК, которая обеспечивает не только промышленное сотрудничество, но и совместные учения для личного и командного состава ВСУ инструкторскими командами из США, Канады, международными экспертами, в частности в рамках программы на Яворовском полигоне на Львовщине.

"Совместно с концерном Укроборонпром впервые в промышленной истории Украины мы запустили в работу программу государственной поддержки производства критических для обороны образцов вооружения и военной техники. Программа функционирует второй год подряд. А еще мы запустили сверхсложную с точки зрения координации систему исполнения государственного оборонного заказа, которая позволила ускоренными темпами обеспечить Вооруженные силы Украины новейшими и отремонтированными образцами техники", - добавил Кубив.

По его словам, на повестке дня - реформирование законодательства. "Так, разработан и уже передан в Верховную Раду законопроект, позволяющий улучшить кооперацию в ОПК посредством создания совместных предприятий, законопроекты о реформировании государственных закупок в сфере обороны, а также законопроекты о снятии запрета на проведение корпоратизации, а впоследствии и приватизации части предприятий ОПК. Конечно, это будет после проведения широкого общественного и экспертного обсуждения этих важных инициатив", - сообщил правительственный чиновник.

Он также подчеркнул важность проведения международного аудита, в первую очередь финансового, относительно деятельности Государственного концерна "Укроборонпром". "Гигант украинского ОПК требует пристального внимания, а его работа - надлежащей оценки. Минэкономразвития уже провело необходимые подготовительные действия для старта аудита, теперь Минфину следует решить задачу по изысканию необходимого финансирования для его проведения. Внимания требует также перезапуск работы наблюдательного совета Укроборонпрома", - добавил Кубив.

Он подчеркнул, что одновременно следует усилить координацию усилий правительства, Президента и парламента относительно внесения необходимых изменений в законодательство Украины относительно реализации уже принятых решений, включая обеспечение реализации имеющихся и будущих инициатив Минэкономразвития в области ОПК.

"Мы уже создали предпосылки и возможности для сочетания государственного и частного капитала, опыта и умений. Достижения украинского авиапрома и ракетостроения - лучший промоушен украинской оборонно-промышленной продукции в мире, новые рабочие места на украинских оборонных предприятиях, достойная зарплата, развитие инноваций и, главное, повышение собственной национальной безопасности. Ибо, как советует трактат "Искусство войны", - не следует надеяться, что враг не придет, надо быть готовым к встрече с ним", - подытожил Кубив.