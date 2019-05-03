Украина остается в "оранжевой зоне" в индексе свободы прессы

Новости Украины: Украина расположилась между Ливаном и Мозамбиком в индексе свободы прессы, потеряв одну позицию накануне выборов.

Украина в 2019 году накануне выборов ухудшила свои позиции в индексе свободы прессы (Press Freedom Index — ред.), рейтинг которого составляет международная организация «Репортеры без границ».

В организации отметили, что приближение выборов в Украине и Молдове ухудшило климат журналистики в этих странах, там отметили влияние олигархов на деятельность журналистов и увеличение случаев манипуляций в изданиях. «Репортеры без границ» называют эти факторы ключевыми в снижении рейтинга Украины и Молдовы.

На сегодняшний день Украина находится в так называемой «оранжевой зоне» среди 180 стран, занимая 102 место между Ливаном (101 место) и Мозамбиком (103).

Возглавляет рейтинг Норвегия, а замыкает Туркменистан. Россия также утратила одну позицию и занимает 149 позицию.