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Украина остается в "оранжевой зоне" в индексе свободы прессы

Украина остается в "оранжевой зоне" в индексе свободы прессы
16:12 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Украина расположилась между Ливаном и Мозамбиком в индексе свободы прессы, потеряв одну позицию накануне выборов.

Украина в 2019 году накануне выборов ухудшила свои позиции в индексе свободы прессы (Press Freedom Index — ред.), рейтинг которого составляет международная организация «Репортеры без границ».

В организации отметили, что приближение выборов в Украине и Молдове ухудшило климат журналистики в этих странах, там отметили влияние олигархов на деятельность журналистов и увеличение случаев манипуляций в изданиях. «Репортеры без границ» называют эти факторы ключевыми в снижении рейтинга Украины и Молдовы.

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На сегодняшний день Украина находится в так называемой «оранжевой зоне» среди 180 стран, занимая 102 место между Ливаном (101 место) и Мозамбиком (103).

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Возглавляет рейтинг Норвегия, а замыкает Туркменистан. Россия также утратила одну позицию и занимает 149 позицию.

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Украина, Репортеры без границ, Пресса, Свобода прессы, Press Freedom Index.
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