Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Приметы и обряды на 4 мая – День Прокла

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 4 мая – День Прокла
07:40 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По приметам на 4 мая определяли, каким будет лето.

Обычно в православной церкви 4 мая почитали память святого Прокла. В народе верили, что он помогает защититься от злой силы. Было распространено верование о том, что в ночь ведьмы делали траву ядовитой, а потому, следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов.

В этот день старые люди проклинали нечистую силу: выходили за околицу и, становясь лицом к западу, произносили заговоры. Поворачивались они на запад, потому что в народной традиции эта сторона света была символом тьмы. Поэтому вход в храм всегда ориентируется на эту сторону света, поскольку вход в храм есть удаление от тьмы, появляющейся на западе, и приближение к свету, идущему с востока.

Заговорные слова такие: "Ограждается раб Божий (имя) железными тынами, медными листами, замыкается сорока замками от колдуна, от колдуницы, от черного глаза, от серого глаза, от кривого, косого глаза, от женского и девичьего глаза, от дьяволов денных, ночных, полуночных и всех злых духов нечистых. Кто железный тын лбом пробьет, кто медные листы языком пролижет, кто сорок тысяч замков кулаком пробьет, тот только раба Божьего (имя) достать может. Аминь, аминь, аминь". Злая нечисть отступала, а люди были защищены от нее на целый год.

Есть еще и такие заговорные слова от нечистой силы и всякого недуга и скорби: "От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок. Сохрани мою душу, скрепи сердце мое. Враг сатана! Поди прочь от меня. Есть у меня три листа, написано все Марк да Лука да Никита-великомученик; за грехи душу мучит, за меня Бога молит". Эти слова надо произносить ежедневно перед сном. Девушки в этот день водили хороводы около яблони, как говорили в народе, лелеяли - лялили - погожее времечко, начало мая так и называли - ляльное время, от чего получил название и этот день.

В старину 4 мая называли по-разному: Федор-ляльник, Федор, Прокул, Ляльник. Старались в этот день не работать, а уделять внимание именно разнообразным обрядам, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и погубить ее. А ведь именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину.

На день Прокла была распространена традиция водить хороводы вокруг яблони, и делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли (лялили – стар.) хорошую погоду. Поэтому, 4 мая и прозвали Ляльником.

В народе верили, что весной пробуждается не только природа, но и различная нечистая сила. Осенью, с приходом холодов, вся нечисть прячется в норы и берлоги, а весной, набравшись сил, снова возвращается в свои владения. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.

Обращались за помощью и к домовому, прося его защитить от происков злых духов жилище, хозяйственные постройки и скотину. Накануне вечером возле печки домашнему духу оставляли разные угощения. Чтобы помочь домовому и полностью изгнать нечистую силу, с приходом весны проводили генеральную уборку в доме, мыли окна, чтобы впустить в жилище больше солнечного света.

В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай.

Знаменательные события в истории: 4 мая 2019 года

Народные приметы

  • Черемуха рано зацвела – к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.
  • Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.
  • Дождь из высоких туч идет – земля хорошо влагой пропитается.
  • Появился тополиный пух – пора высаживать огурцы.
  • Звезды сильно мерцают, а утром тучи появились – в полдень будет гроза.
  • Много щавеля – зима будет теплой и снежной.
  • На черемухе цвету много – к мокрому лету.
  • Береза раньше клена опушилась – к засушливому лету. Если клен раньше березы опушился, то летом часто будут идти дожди.
  • В голом лесу соловей запел – к неурожаю.
  • День благоприятен для поиска пропавших людей и вещей.
  • Сны с 3 на 4 мая о чем-то предупреждают.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Приметы, Народные приметы, Обряды, 4 мая, Пролков день, День Прокла, януарий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь