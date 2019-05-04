Приметы и обряды на 4 мая – День Прокла

Новости Украины: По приметам на 4 мая определяли, каким будет лето.

Обычно в православной церкви 4 мая почитали память святого Прокла. В народе верили, что он помогает защититься от злой силы. Было распространено верование о том, что в ночь ведьмы делали траву ядовитой, а потому, следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов.

В этот день старые люди проклинали нечистую силу: выходили за околицу и, становясь лицом к западу, произносили заговоры. Поворачивались они на запад, потому что в народной традиции эта сторона света была символом тьмы. Поэтому вход в храм всегда ориентируется на эту сторону света, поскольку вход в храм есть удаление от тьмы, появляющейся на западе, и приближение к свету, идущему с востока.

Заговорные слова такие: "Ограждается раб Божий (имя) железными тынами, медными листами, замыкается сорока замками от колдуна, от колдуницы, от черного глаза, от серого глаза, от кривого, косого глаза, от женского и девичьего глаза, от дьяволов денных, ночных, полуночных и всех злых духов нечистых. Кто железный тын лбом пробьет, кто медные листы языком пролижет, кто сорок тысяч замков кулаком пробьет, тот только раба Божьего (имя) достать может. Аминь, аминь, аминь". Злая нечисть отступала, а люди были защищены от нее на целый год.

Есть еще и такие заговорные слова от нечистой силы и всякого недуга и скорби: "От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок. Сохрани мою душу, скрепи сердце мое. Враг сатана! Поди прочь от меня. Есть у меня три листа, написано все Марк да Лука да Никита-великомученик; за грехи душу мучит, за меня Бога молит". Эти слова надо произносить ежедневно перед сном. Девушки в этот день водили хороводы около яблони, как говорили в народе, лелеяли - лялили - погожее времечко, начало мая так и называли - ляльное время, от чего получил название и этот день.

В старину 4 мая называли по-разному: Федор-ляльник, Федор, Прокул, Ляльник. Старались в этот день не работать, а уделять внимание именно разнообразным обрядам, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и погубить ее. А ведь именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину.

На день Прокла была распространена традиция водить хороводы вокруг яблони, и делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли (лялили – стар.) хорошую погоду. Поэтому, 4 мая и прозвали Ляльником.

В народе верили, что весной пробуждается не только природа, но и различная нечистая сила. Осенью, с приходом холодов, вся нечисть прячется в норы и берлоги, а весной, набравшись сил, снова возвращается в свои владения. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.

Обращались за помощью и к домовому, прося его защитить от происков злых духов жилище, хозяйственные постройки и скотину. Накануне вечером возле печки домашнему духу оставляли разные угощения. Чтобы помочь домовому и полностью изгнать нечистую силу, с приходом весны проводили генеральную уборку в доме, мыли окна, чтобы впустить в жилище больше солнечного света.

В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай.

Народные приметы